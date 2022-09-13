习近平给普京带去了什么礼物

俄罗斯侵乌战争

两年多未出国门的中国领导人习近平去哈萨克出席“上合组织峰会”，观察者的焦距对准他与俄罗斯总统普京的相会。北京在最后时刻证实习近平前往中亚，仍不肯证实习普相会。不过，观察人士早就在评估习近平会给普京带去什么样的礼物。

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为习普会开路的中国全国人大主任栗战书在莫斯科的讲话费人猜测，根据俄罗斯方面的公告，栗战书明白无误地表明北京“坚定地支持”俄罗斯，但是北京方面的通告，却是明白无误地删去了相关内容。

北京对莫斯科的支持，能坚定到什么程度，具体到什么程度，会有多少实质性内容，这是一个问题。但是，北京对莫斯科的支持是没有疑问的。两个被世界孤立的领袖，普京和习近平，需要抱团取暖。普京临行前，克里姆林宫发言人赞扬上合组织“面对西方提供了一个真正的替代性的结构” ，强调这一 "囊括世界一半人口的最大的组织"，其成员想要建立一个 "公正的国际秩序"。这一表述与普京与习近平2月4日北京发表的宣言理念一致，中俄希望联合对抗现行国际秩序。中国国家主席习近平临行前在哈萨克及乌兹别克媒体发表的文章也有同样的指向：“反对单边主义和阵营对抗，共同推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”

普京的战略尽管在乌克兰战场遭遇重挫，西方对俄制裁也对俄罗斯造成沉重打击，普京仍可指望中国领导人习近平出手援助。至少，如果说北京从来没有公开支持俄罗斯侵乌，但也从来没有谴责过俄罗斯侵乌。相反，北京反反复复谴责西方制裁俄罗斯以及向乌克兰提供武器。

法新社援引分析人士指出，在中美关系紧张的背景下，北京更有意靠近俄罗斯。华盛顿史汀生中心中国项目主任孙云说："无论俄罗斯是否在乌克兰获胜，中国都将继续与俄罗斯紧密结合，这一战略是中美关系现状的结果。”她补充说：作为第二大核国家，"俄罗斯是一个不可忽视的地缘政治角色。"对中国而言，莫斯科是在国际舞台上制衡华盛顿的一个重要伙伴。孙云还认为，如果俄罗斯在战争中削弱，这对中国来说不一定是坏消息，这样中国在双边关系中会变得更有优势。

北京关心的似乎永远是“国际新秩序”，中共负责外交的最高官员杨洁篪周一对俄罗斯驻华大使表示，两国可共同 "推动国际秩序向更公正合理的方向发展"。

在贸易层面，中国近月增加购买俄罗斯原油，5月至7月，莫斯科是北京的第一大原油供应国，这在某种程度上可减弱俄罗斯因西方制裁带来的经济冲击。

北京与华盛顿之间的关系已经紧张数年，这与贸易战以及美方指责中国严重违反人权密切相关。8月份，美国众议院议长佩洛西访问台湾，进一步加剧两国关系紧张。

上周，中国三号人物栗战书成为俄乌战争以来最高级别的中国访俄官员，栗战书在莫斯科称赞双方互信达到“从未有过的高度”。

仔细观察栗战书的行程还显示，北京希望避免成为因乌克兰战争而成为西方制裁的目标。根据栗战书发言的俄文记录，栗战书明确表示： "中国完全理解俄罗斯为保护其利益而采取的所有措施的必要性”，并将提供其援助"，但在中文版本中没有一个字提到这一点。根据CNN报道，俄罗斯杜马周二发表的声明更明确点出，栗战书支持俄罗斯为涉及自身利益所采取的措施，特别是在乌克兰问题上采取的措施，中方的声明找不到“乌克兰”三个字的影子。

这是在暗示什么，杜马在加大压力？北京首鼠两端？还是2月初习普北京发表的“中俄合作无上限”也不过是投机主义的“各自表述”？

华盛顿约翰-霍普金斯研究所的国际关系教授哈尔-布兰斯推测： "随着俄罗斯地位的恶化，普京将从中国寻求更有力的支持"。华盛顿美国大学国际政策专家约瑟夫-托里吉安说："两人这次会面是在 "乌克兰战场上出现巨大动作的时候，这意味着俄罗斯把希望寄托在中国的帮助上”。但俄罗斯是否不会 "要求太多，以及中国认为它能在多大程度上帮助莫斯科而不牺牲自己的经济利益"，还有待观察。

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