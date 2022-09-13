俄罗斯鹰派公开指责普京失策

俄罗斯侵乌战争

2017年9月18日，俄罗斯总统普京在俄罗斯列宁格勒地区的一个军事训练场观看由俄罗斯和白俄罗斯军人举行的联合军演，站在身边的是俄罗斯武装部队总参谋长瓦列里-格拉西莫夫。俄军在乌东败退，亲克里姆林宫的鹰派人物也开始公开批评普京。

面对乌克兰在乌东大举挺进，最近24小时，俄罗斯指责普京误判、甚至“背叛”的声音越来越公开，越来越多，而且多来自亲普京圈子的鹰派，或者来自亲克里姆林宫的“极端爱国者”。

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俄罗斯军队最近几天在乌克兰东部遭重挫给莫斯科的一些鹰派人士带来冲击波，他们公开质疑克里姆林宫的战略。"难以置信"、"叛国"、"令人沮丧"。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周二向亲近权力圈的鹰派们发出威胁：“那些批评者，当心不要超出法律界限!”。

这一警告企图制止俄罗斯军队在基辅反攻下仓皇败退激发的雪崩式反应，有的反应很激烈，矛头直指克里姆林宫。

俄罗斯国防部还在继续否认出现了任何溃败，重提在哈尔科夫地区“撤退”只是为了 "重组"。但即使是俄罗斯国家电视频道---克里姆林宫的忠实转播者，也无法掩盖他们的困惑。

周六，乌克兰军队占领巴拉克利亚市后，俄罗斯政府在媒体的主要发言人之一弗拉基米尔-索洛维耶夫承认，情况是 "严重的，困难的"。

以前难以想象的坚定支持普京发动乌克兰战争的狂热社论家、分析家、博客主和官员在电视和社交网络上的对普京不点名的批评越来越多。

甚至不断炫耀与普京私人关系的车臣领导人卡德罗夫，星期日，对他在Telegram上的240万追随者直言了当地抨击了俄罗斯将军们的 "错误"。

他补充说："如果今天或明天还没有改变特别军事行动的方式，我将不得不与国防部的负责人和国家元首联系，向他们解释地面上发生了什么。”

一些民选代表毫不留情地把矛头直接对准乌克兰战争的发动者普京，圣彼得堡和莫斯科的几十名地方议员发起请愿，要求杜马下议院罢黜普京。他们认为普京不仅失败了，而且背叛了俄罗斯。他们批评由于普京的不宽容和侵略特征，把俄罗斯置于世人横眉冷对、遭憎恨的环境中。

但一个最新的发展是来自俄罗斯民族主义圈子的批评越来越多。赞成侵乌、克里姆林宫一向欣赏的评论员埃戈尔-克霍莫戈罗夫愤愤地表示：只有两种可能的解释：要么 "我们被出卖了"，要么 "我们的军队不适合作战"。

前议员鲍里斯-纳杰丁在电视辩论中说："以俄罗斯试图利用的现有资源，以只使用专业人员和雇佣兵的殖民战争方式，在没有全面战争动员的情况下击败乌克兰，绝对不可能。”

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