克里姆林宫称：普京与习近平会面时将详细讨论乌克兰局势

习近平/普京/乌克兰/中俄关系

俄罗斯克里姆林宫称，总统普京和中国国家主席习近平将于周四在乌兹别克撒马尔罕会面时，将详细讨论乌克兰局势。法新社报导，习近平本周与普京会面，这一公开展现团结的作法，与美国因俄罗斯侵略乌克兰而带头孤立莫斯科的行动背道而驰。

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据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统国际事务助理尤里•乌沙科夫周二称，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将于9月 15日在撒马尔罕会晤时详细讨论乌克兰局势。

他强调，"中方理解特别军事行动的起因，将协调性地对待乌克兰危机"。

乌沙科夫对记者称：“中国将以平衡的方式对待乌克兰危机，并明确表示，理解迫使俄罗斯发动特别军事行动的原因。

中国国家主席习近平9月14日至16日出访问哈萨克及乌兹别克，并在萨马尔罕出席上合组织成员国元首峰会。

中央社报道，俄罗斯也许正在乌克兰战场上以及西方惩罚性制裁下蒙受巨大损失，但中国对俄罗斯总统普京的支持和中俄友谊"无上限"，态度依旧坚定。

法新社报导，习近平本周将在乌兹别克举行的上海合作组织峰会与普京会面，这一公开展现团结的作法，与美国因俄罗斯侵略乌克兰而带头孤立莫斯科的行动背道而驰。

尽管北京没有明确支持莫斯科入侵乌克兰，但在战争至今6个月期间，中俄稳步建立经济和战略关系，习近平并向普京保证他支持俄罗斯的"主权与安全"。

消息援引分析人士称，随着中美关系急剧下降，北京认为有必要与这个庞大的北方邻国培养好关系。

中国外交事务主管杨洁篪周一告诉俄罗斯驻华大使德尼索夫（Andrey Denisov），习近平和普京可以共同合作，"推动国际秩序朝更加公正合理的方向发展"。

贸易方面，中国近几个月增加俄罗斯石油进口，从5月到7月俄罗斯连续3个月成为中国最大的石油供应国，这有助于抵消莫斯科的损失。

上周，习近平派中国人大常委会委员长栗战书赴俄罗斯与普京会面。中国官媒报导，栗战书告诉普京："两国政治互信、战略协作、务实合作都达到了新高度。"栗战书访俄正值俄罗斯在乌克兰经例一系列重大军事逆转，乌军重新夺回大片领土。

美国约翰霍普金斯高等国际研究学院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事务教授白兰斯（Hal Brands）在推特上评论称："随这俄罗斯处境恶化，普京将寻求中国提供更多支持。"

华盛顿美利坚大学（American University）研究威权政体学者唐志学（Joseph Torigian）表示，普及习近平两人这次会面是"在战场非常动荡的时刻举行，这可能意味俄罗斯特别希望得到中国的协助"。

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