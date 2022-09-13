北京称与莫斯科合作建立一个 "更公平 "的世界

中俄关系

就在中俄两国领导人将举行会晤的前夕，中国最高级别的外交官员称，中国正在与俄罗斯携手合作，建立 "更公平 "的国际秩序。

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据中国外交部公布的声明，中共主管外交事务的杨洁篪周一说："在习近平主席和普京总统的战略引领下，两国关系始终沿着正确轨道笃定前行"。杨洁篪是在与即将离任的俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫会面时，发表上述言论的。他说， "中方愿同俄方一道，不断做细做实两国高水平战略协作内涵，维护双方共同利益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。"

据俄罗斯外交部门称，习近平本周将赴乌兹别克斯坦，参加在那里举行的上海合作组织（SCO）领导人峰会，峰会期间将和与会的普京见面。

法新社指出，在上世纪的冷战时期，北京与莫斯科之间的关系动荡不安，但近几十年来，两国关系日益密切，尤其是为了制衡美国的影响力。

自武力干预乌克兰以来，俄罗斯受到来自西方的制裁和外交孤立的打击，莫斯科正在寻求加强与亚洲国家，特别是与中国的关系。

中国外交部则没有谴责俄罗斯的武力行动，反而谴责西方国家对莫斯科的制裁，以及出售武器给乌克兰政府。

上周，中共政权的第三号人物，全国人大主席栗战书出访莫斯科，成为自俄罗斯军事干预乌克兰开始以来，访问俄罗斯的中国最高级别领导人。在访问期间，他还称赞北京和莫斯科之间的信任与合作达到了 "前所未有的水平"。

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