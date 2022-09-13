德国经济部长：新的对中国贸易政策"不再天真" "不能被中国勒索"

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德国经济部长哈柏克周二接受路透社采访表示，德国政府正在研拟新的对中贸易政策，要降低对中国原材料、电池、半导体的依赖，而且在与北京贸易往来上"不再天真"。他并表明，欧洲不应该支持北京的一带一路倡议。

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路透社周二报导，哈柏克（Robert Habeck）受访时谈到，欢迎中国当贸易伙伴，但是德国不能允许北京的保护主义扭曲竞争，也不会在损失贸易的威胁下退缩而不对侵犯人权提出批评，他说："我们不能让自己被人勒索"。

消息称，过去6年来，中国一直是德国最大的贸易伙伴，去年双边贸易额超过2450亿欧元，但是新上任的中间偏左派政府担心德国对中国产生依赖，正对北京采取比前任中间偏右派政府还强硬的态度。上周消息人士即透露，德国经济部正在考虑许多新措施，降低与中国做生意的吸引力。

这是德国经济部长首次表明，德国政府这种更强硬的态度正转化为政策措施。哈柏克没有阐述新措施完整内容，但表示措施会包括更严密检视中国在欧洲的投资，例如对基础建设的投资；他并说欧洲不应该支持北京的一带一路倡议，并说他反对中国航运巨头"中国远洋海运"入股德国第一大港汉堡港货柜码头计划。

哈柏克说，德国必须向新的贸易伙伴和区域敞开大门，因为许多产业过于依赖将产品卖到中国，"如果它（中国市场）关闭—这一点现在是不太可能—我们就有极为严重的销售问题"。他说，经济部正参与研拟的新的德中政策，大部份内容已经就绪，"从这（新政策）可以看出，不再抱持天真。"

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