朔尔茨要求俄罗斯军队完全撤出乌克兰

俄罗斯侵乌战争

据德国电视二台和德国广播电台报道，德国总理朔尔茨在多个月后重又开始和俄国总统普京通话。两人在电话上谈了约90分钟，谈的是俄国对乌克兰的战争及其后果。

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据德国总理府消息，朔尔茨向莫斯科提出了一系列要求和警告。朔尔茨敦促普京为乌克兰战争找到一个外交解决方案，这包括停火和俄罗斯军队的完全撤出，尊重乌克兰领土完整和主权。朔尔茨还明确警告说：“俄罗斯任何进一步的吞并步骤都不会得不到回应，而且无论如何都不会得到承认。”双方还谈及扎波罗热核电站的情况和联合国监督下的粮食协议，并同意继续保持联系。两人上次通话是在大约3个半月前。

在乌克兰反攻不断取得胜利的情况下，德国要求政府向乌克兰提供战斗武器的呼声不断高涨。乌克兰也要求德国提供战斗武器。但朔尔茨总理继续坚持不会单方向乌克兰交付豹II型坦克等主战武器，理由是武器交付须和西方盟国协商后共同决定。

但美国驻德国大使馆周二明确表示，交付武器的决定掌握在每个国家自己手里，并呼吁德国担当更大的领导角色，尽一切力量支援乌克兰。

德国广播电台认为：现在美国驻德国大使馆开了绿灯。朔尔茨总理如果还拿盟国须共同协商当挡箭牌，那是朔尔茨在躲避做出决定。

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