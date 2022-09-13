清零被指沦为习近平玩权的把戏

中共二十大前瞻

2018年3月17日，在人民大会堂举行的全国人民代表大会第五次全体会议上，中国国家主席习近平在被确认连任国家主席后向宪法宣誓。习近平于同年通过修宪废除国家主席任期制，普遍认为习将在10月16日召开的中共20大上开启第三任。

2020年2月，新冠疫情早期，任志强不点名尖锐批评中共总书记习近平前后矛盾的防疫姿态皆因贪恋权力，纯粹是“剥光衣服坚持当皇帝的小丑”，任此后付出了可能要将“牢底坐穿”的沉重代价。

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但是，后来的情形比任志强描述的更严重，习近平把早期封城隔离的政策系统化为“社会面清零”，上升为社会主义制度优势，并视为“亲自指挥”的丰功伟绩，结果，在全球绝大多数国家都放开了的今天，习近平的中国还在为毒性轻如普通感冒的奥米克戎封城。

高盛最新评估，习近平的清零不会在20大连任后结束，最有可能是在明年3月两会后，也就是在他续任国家主席后结束。

海内外舆论现在越来越多地把中国的清零视为一种折腾百姓的残酷的“表演”，一种维稳的“把戏”，一种最高统治者习近平为了顺利连任，压制党内外一切异议的极端手段。

法国『世界报』周二援引『财新』指出，尽管中国每日确诊的数字不过千例，计有6500万人口的33座城市仍被置于完全封锁的状态。但『纽约时报』同日的报道援引野村证券的统计说，截至上周二，中国有49个城市实施了某种形式的封锁，“约2.92亿人受到影响，高于前一周的1.61亿人”。

世界报指出：习近平曾在2020年9月8日召开庆祝中国抗疫胜利大会，在人民大会堂举行盛大的电视直播仪式。“这个盛大的鼓吹时刻现在看来恍若隔世，当全球大多数其他国家，多亏疫苗，已与病毒共存时，中国被锁定在清零政策中，与世界其他国家隔绝，并将一把达摩克利斯之剑持久地置于14亿人的脑袋之上”。

该报说，清零政策明显达到极限，人们普遍感到厌倦，即使一些曾热衷宣传单五毛也不再羞于与西方人分享他们的感受。有一位对记者表示，“太过分了，根本与防疫无关，完全是在搞政治“。另一位接过话题：”如果是搞政治，下个月12大闭幕就会结束了。“前面那位则不同意：”我一点都不相信会结束清零，这涉及执政合法性的问题”，暗示习近平不能失去面子。

一个人怕失去面子，让全国人民像傻子一般跟着表演？『纽约时报』周二发表的文章尖锐地标题：“中国式清零：一场只为习近平表演的政治运动”。报道开门见山：“8月的一天，当大火在中国重庆周围的山区肆虐时，1000万居民在40度高温下接受新冠病毒检测。那天，重庆共发现两例确诊病例。”

如此的例子举不胜举。报道说：“当世界上大部分地区都在试图走出新冠疫情之际，中国共产党仍然毫不动摇，将清零政策转变为一场强制要求14亿人参与的政治运动。”

“在充斥着封锁、隔离和大规模检测等不确定性的生活中，中国公众每天24小时不间断地举办着一场表演，这场表演的观众只有一个：中国最高领导人习近平，预计他将在下月举行的一个重要的共产党代表大会上获得第三个任期。”

清零运动证明习近平具有像毛泽东一样发动大跃进和文革的能力，毛泽东不在乎几千万人被饿死，习近平也不在乎他的清零运动已极具破坏性。

法国世界报的报道强调人们普遍性地厌倦，然而纽约时报的报道让人不寒而栗：“这场运动最卡夫卡式的特质在于，无论规则多么离奇、荒谬或不合逻辑，大多数人都会毫不犹豫地遵守。”

14亿人为满足独裁者意愿表演？不可思议! 奥地利『新闻报』指出：正因为习近平越发独裁的作风，致使中国陷入内外交困，导致中国国家形象一落万丈。

清零政策导致中国经济一蹶不振，陷入几十年未有的困局。『华尔街日报』在题为“为何说中国的经济治理声誉现在‘犹如皇帝的新衣’？”一文中指出：对中国共产党来说，21世纪本来是一个胜利的世纪。中国轻松度过了美国和欧洲政府应对不力的金融危机以及在抗疫面前的不佳表现。

“然而随着中国房地产行业应对楼市低迷的影响，同时面对快速蔓延的新冠病毒新变种，中国的清零政策也变得力不从心，中国的治理模式开始显现裂痕。”

报道援引专家说，中国决策者显得能力超凡，西方对此一直有某种羡慕之情，但现在的情形犹如“皇帝的新衣”。

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