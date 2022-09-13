美国政府将扩大对半导体出口中国的管制

中美关系

印第安纳州州长Eric Holcomb（左起）、美国国务卿布林肯、普渡大学校长Mitch Daniels、商务部长吉娜·雷蒙多和参议员Todd Young（R-Ind.）参加了2022年9月13日在印第安纳州西拉法叶举行的关于建立半导体生态系统的讨论。

消息人士透露，美国政府计划下个月对美国公司出口到中国的半导体扩大管控，主要目标为使用在人工智能、芯片制造工具等方面的半导体。商务部即将颁布针对美国半导体出口中国加强管控的新规。

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商务部今年稍早便在与科磊公司(KLA Corp)、科林研发股份有限公司(Lam Research Corp)、应用材料公司(Applied Materials Inc)等三家企业的书信往来中提及新规内容。内容提到禁止出口芯片制造设备前往生产14奈米以下半导体的中国工厂，除非销售厂商取得商务部执照许可。

商务部上个月也发函给辉达公司(NVIDIA Corp)、超微公司(Advanced Micro Devices，AMD)，要求停止出货数款人工智能演算芯片到中国，除非取得商务部执照。

路透社说引述消息人士指出，商务部颁布的规定里，可能会对中国祭出更多手段。商务部直接发给企业的公文，等于跳过冗长的政策拟订程序，让管控措施可以迅速上路。

商务部在信中提及的管制方式，在新规当中将成为正式规定。如果商务部发给企业的信函内容最后都变成正式规定，将让管制范围得以扩大，也可能导致生产类似技术的美国企业面临同样限制。由于辉达、超微在人工智能芯片称霸市场，商务部研拟中的管制措施，可能也适用于企图挑战这两大企业的竞争对手。

知情人士说，商务部新规可能也对含有演算芯片的出口中国产品祭出执照要求，戴尔科技公司(Dell Technologies)、慧与科技公司(Hewlett Packard Enterprise，HPE)、超微电脑公司(Super Micro Compute)所制造的数据中心服务器便含有辉达的A100芯片。

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