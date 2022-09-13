阿塞拜疆亚美尼亚冲突已导致百人丧生 马克龙呼吁双方停止敌对遵守停火

阿塞拜疆/亚美尼亚/冲突

阿塞拜疆和亚美尼亚在边境发生大规模冲突。法新社报道，自2020年以来双方最激烈的战斗导致至少100士兵死亡。美法多国及联合国呼吁双方克制并遵守停火协议。

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法新社消息，法国总统马克龙周二与阿塞拜疆共和国伊利哈姆·阿利耶夫通电话，他呼吁双方停止敌对行动，尊重并恢复停火。法国总统办公室周二表示，法国将在联合国安理会提出讨论两国冲突问题。

冲突在当地周一晚至周二早上发生，是双方自2020年战争以来最严重的冲突。阿塞拜疆指责亚美尼亚部队在边境挑衅，已被阿塞拜疆部队阻止。亚美尼亚指责阿塞拜疆部队试图向其领土推进。

阿塞拜疆国防部周二晚在一份声明中宣布，亚美尼亚在两国边境地区发起大规模挑衅后，约50名阿塞拜疆士兵丧生”。

而亚美尼亚总理帕希尼扬称，在埃里温议会前的战斗中，有49名亚美尼亚士兵被打死，他同时表示死亡数字还会上升。

两国互相指责对方挑起敌对行动。

美国和法国、俄罗斯等多国以及联合国都纷纷呼吁双方克制和遵守停火协议。

美国国务卿布林肯周二也在两国发生自2020年战争以来最严重冲突后，呼吁阿塞拜疆和亚美尼亚领导人达成和平解决方案。

布林肯在美国北部印第安纳州访问时向媒体表示，他曾在分别打电话给阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬，呼吁尽一切努力停止敌对行动，并就持久和平重返谈判。布林肯指，冲突不符合任何一方的利益。

联合国秘书长古特雷斯也呼吁阿塞拜疆与亚美尼亚缓和紧张局势。

亚美尼亚政府表示，总理帕希尼扬周二与欧洲理事会主席米歇尔讨论了亚美尼亚和阿塞拜疆边境紧张局势升级一事。据亚美尼亚报道称，米歇尔在两人的电话会谈中表示，欧盟“准备致力于防止局势进一步升级”。他还表示，“该地区除了实现和平与稳定，别无选择”。

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