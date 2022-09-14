个人崇拜：习核心还不够 升级当领袖

中国/习近平

中共20大下月16日揭幕，中共领导人习近平虽力拼3连任，并意图效法毛泽东造神。2016年12月中共召开18届6中全会，习近平成为党的领导核心，并于19大写入党章。但核心还不够，据港媒“明报”稍早称，习近平将在20大被尊奉为领袖，这是继毛泽东的第2人。

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据中央社今天引述美国之音报道，中共领导人习近平虽力拼3连任，并意图效法毛泽东造神，但专家分析，习学毛不成反沦为笑柄，因中国民众不再盲目狂热拥护个人崇拜。

本名黄贝岭的独立中文笔会创办人贝岭表示，习近平生长在中国人民对毛泽东无限忠诚的文革年代，受到毛造神运动的影响，他内心的潜意识崇尚代表无穷威力与无限权力的毛泽东，可说毛是他的偶像。但习近平跟毛泽东没有真正的可比性，中国人民对于习不仅不崇拜，还充满各种揶揄讽刺，习近平不但没有获得因毛泽东愚民而产生的崇拜，甚至还成为笑话。

香港南华早报前总编辑王向伟也说，中国人民对政府和领导人的拥护与支持，已非毛时代的那种盲目和狂热，而是取决于政策能否持续改善人民的生活，增加人民的幸福感。据王向伟表说，中国正如火如荼全方位歌颂习近平，主要就是为即将召开的20大造势，众所周知，习近平届时势必连任总书记。

他表示，最近召开的中共政治局会议提出再次修改党章，极可能就是要把“两个确立”纳入，强化习近平在党内的领导地位。

据中央社说，依据去年11月11日，中共第19届中央委员会第6次全体会议公报，两个确立是指“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。此外，2016年12月中共召开18届6中全会，习近平成为党的领导核心，并于19大写入党章。但核心还不够，据港媒“明报”报道，习近平将在20大被尊奉为领袖，这是继毛泽东的第2人。

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