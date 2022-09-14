中国人气男星李易峰遭指多次嫖娼 称栽在”大数据扫黄“

中国/大数据

中国人气男星李易峰因为多次嫖娼遭北京警方行政拘留，震惊大陆社会。综合陆媒与多名律师分析，李易峰是因为一起违法犯罪案件被“顺藤摸瓜”抓到的，他是栽在“大数据扫黄”侦查手段。

广告 继续浏览后续

据中央社报道称，北京市公安局11日晚间通报，近期，北京警方在侦破一宗违法犯罪案件中，将演员李某某（男，35岁）查获，该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳，其已被依法予以行政拘留。官媒事后指被拘的就是李易峰。此案震惊大陆社会。

据微博网传消息称，女方是性工作者，在“服务”李易峰之前就已经被警方盯上，而李易峰则在嫖娼期间“踩雷”，遭到拘留。

有消息提到，2021年10月，知名钢琴演奏家李云迪也因嫖娼被北京警方查获并予以行政拘留。当时有微博大V爆料，警方是在查获某违法窝点后，才从涉事女孩供出的服务对象中发现了李云迪。前有李云迪，后有李易峰，先后都因为嫖娼被抓。人们好奇究竟警方是如何发现的？

报道引述北京一名律师分析，这和支付方式从现金变成行动支付相关。律师指出，从前的买淫卖淫违法行为透过现金交易，不容易追溯。但是手机支付后交易纪录一直存在，抓一个小姐从收款纪录中可以挖出一群嫖客，抓住一个嫖客又能发现一群小姐，从大数据视角看，支付一次就被上传到卖淫网络的一个节点上，只要查得严格，总是会被发现。

该报道称，多名律师也在微博发文分析，警方采取摸藤式扫黄，卖淫的被抓，会查过往转帐，李易峰事后被抓坦承不讳，显见他的后台大数据，都被有关部门掌握了。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅