中国军机扰飞太多或反伤“机心” 发动机技术落后难医硬伤

中国/台湾

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云接受美媒采访指出，中共军机常态性扰台，已造成中国后勤补保的额外负担，因中国军机发动机的寿命太短，这就是中国航空产业的“心脏病”。近日，中国军方派遣无人机扰台，被认为是减轻军机负担之举。不过，也有分析指出，中国军队经费多，资源多，经得起军演与扰飞负担，而且对台湾造成更大比例的消耗。

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据中央社引述消息称，台湾军事专家认为中国发动机技术落后至少20年，堪称中国军机“心脏病”。

该报道引述美国之音消息，自8月初以来中国接连对台军演，专家说，解放军升高对台武吓，首当其冲就是战机发动机的过度耗损，因中国国造发动机的技术落后他国至少20年，堪称共机心脏病。

而专精军用航空发动机的中国工程院院士甘晓华，2017年出席一场工程研讨会曾坦承，中国在发动机的设计制造，仍落后国外最先进水准至少一个世代，也就是至少20到25年的时间。中国军事专家宋忠平也曾于微博撰文指出，中国航空发动机的寿命短是致命伤，只有美军航空发动机寿命的8分之1。他说，比如惠普公司（HP）为美军研制的F119发动机寿命可达1万2000小时，而中国涡扇-10发动机的寿命仅1500小时，关键在于高温材料的耐受性不佳。

据台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云表示，中国于1980年代开始自制发动机，起步比俄罗斯晚，相较于俄系的AL-31发动机，中国国产的涡扇-10就算以1.5倍的改良系数计算，寿命也只有1500小时，远不及台湾空军F-16机队等所使用，寿命逾8000小时的美系发动机。他说，无论是（中国）俄系的战机苏-27或苏-30，或是（中国）国造的歼-16、歼-10都是一样，若以配备AL-31发动机的俄系战机而论，依国际间资料寿命大概1000个小时，若中共自制的太行发动机也就是涡扇-10系列，可能好一点，不过也1500小时。

苏紫云指出，中国虽已着手改善各类飞机的“心脏病”，但中国的C919客机仍须向美国购买发动机，且企图购并乌克兰的马达西奇公司（Motor Sich）以取得发动机技术，凸显中国航空业的“心脏病”仍未根治。

他说，中共先进战机约1200架，但发动机的先天寿命与数量有限，况且共军战略方向不只面对台海，另包括东海、南和印度等战区，还得不时侵扰日本的防空识别区，并对付美军军机在这些区域的近距离侦察，加上解放军机频频扰台，势必造成后勤维修的沉重负担。据苏紫云指出，依公开资料，解放军每年侵扰日本防空识别区约800架次、台湾约900架次，加上拦截美军侦察的近千架次，显然空军的负担已经颇为沈重，共军飞行员的训练时数、空勤体能和心理状态自然也会受到影响。

据苏紫云说，今年3月中共运八反潜机在海南岛失事，全体机组员皆殉职，可能就是过劳所致，中共近期改以无人机扰台，可能也是降低正规军机的负担。苏紫云指出，中国的年度国防预算将近人民币1兆5000亿元，因此经得起对台军事操演的耗费，但后勤补保引发的无形成本却不容小觑，也就是说因战机发动机寿命短、产量仍有限，过度的军演将冲击共军机队的战备妥善率。

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