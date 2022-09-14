习近平要求举国体制攻坚 上海宣传14奈米要实现量产

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中国正推动国产芯片产业发展，上海市政府今天宣传相关产业规模达到人民币2500亿元，并强调14奈米先进工艺规模实现量产。

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据中央社今天报道称，中国推国产芯片，上海宣传14奈米实现量产，但专家认为中国先进芯片制程技术方面仍落后一段距离。

该报道引述中国官方媒体消息说，上海市政府今天举办“奋进新征程，建功新时代”党委专题记者会，介绍上海推进产业经济高质量发展有关情况。会中表示，上海以制造业为主战场，2017年率先发布实体经济50条，2018年以来实施两轮打响“上海制造”品牌3年行动计划，不断向产业链价值链高端跃升，推动积体电路、生物医药、人工智能3大先导产业规模倍增，2021年总规模达1兆2700亿元。其中积体电路产业，聚焦“全链发展”，促先进制程产能、核心芯片能级、不断提升关键设备和基础材料配套支撑能力。

上海市政府强调，14奈米芯片先进制程规模实现量产，90奈米光刻机、5奈米刻蚀机、12英吋晶圆等实现突破；全市积体电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%，重点企业超过1000家，吸引了全国40%半导体人才。

该报道称，中国正推动国产芯片产业发展，虽然中国官方宣称国产芯片有明显进展，但国际数据资讯（International Data Corporation, IDC）先前指出，尽管中国砸数十亿美元打造国内半导体产业，仍须好一段时间才会具备生产先进芯片的能力。

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