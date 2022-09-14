习近平闪电访哈萨克斯坦 外媒称中哈关系好

外国/哈萨克斯坦/乌兹别克/习近平

中国官方的新华社说，中国国家主席习近平星期三晚间抵达撒马尔罕，对乌兹别克斯坦进行国事访问，并出席包括俄罗斯在内的上海合作组织（SCO）国家元首理事会第22届会议。习近平同日稍早对哈萨克斯坦进行访问。法新社说，习近平与哈萨克斯坦总统关系融洽。

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据法新社今天报道称，中国国家主席习近平周三对哈萨克斯坦的主权表示支持，哈萨克斯坦是莫斯科的传统盟友，自俄罗斯入侵乌克兰以来，哈萨克斯坦与俄罗斯保持距离。

在这次新冠病毒疫情开始后的首次外访之后，习近平还前往乌兹别克斯坦参加上海合作组织（SCO）领导人峰会，他将在那里会见普京。

习近平在努尔苏丹下飞机时受到了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的迎接，两位领导人都戴着口罩，他们的代表团和仪仗队也都戴口罩。

据中国官方报道，习近平在会谈中保证，他希望帮助哈萨克斯坦 "维护其国家独立、主权和领土完整"。

这些评论是在俄罗斯入侵另一个前苏联共和国即乌克兰的时候发表的，这引起了哈萨克斯坦对俄罗斯野心的担忧，特别是由于哈萨克斯坦有一个庞大的俄罗斯少数民族。这个莫斯科的传统盟友后来在一定程度上与克里姆林宫保持了距离。

习近平还承诺 "坚决反对任何势力干涉 "哈萨克斯坦的内部事务，这是指1月份震撼这个中亚国家的致命暴乱，哈萨克斯坦当局将其归咎于未指明的外国。

根据哈萨克斯坦总统府的一份声明，托卡耶夫在会谈中对习近平说：“这是你在新冠病毒大流行病之后的第一次旅行，所以这是一次历史性的访问。”他对中国和哈萨克斯坦之间 "高水平的互信和合作 "表示欢迎。

法新社说，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦一样，处于新的 "丝绸之路 "的道路上，这是中国国家主席为加强中国与世界其他国家的贸易联系而希望的一个巨大项目。在此行前夕，中国领导人还在中国公共电视台周二为哈萨克斯坦媒体播出的一篇文章中承诺将与哈萨克斯坦 "捍卫共同安全"。根据习近平的说法，北京希望与哈萨克斯坦在打击毒品贩运和有组织犯罪以及打击三个 "毒害 "方面进行合作，北京用这个词来指代恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义。

中国政府已经用这个公式为其镇压与哈萨克斯坦接壤的中国新疆地区的维吾尔族穆斯林人口进行辩护。

西方国家和人权组织指责中国将100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，包括哈萨克人，关在营地里。北京拒绝了这些指责，声称是在打击恐怖主义和确保该地区的发展。

成千上万的哈萨克人与新疆人有家庭关系，哈萨克人是仅次于维吾尔人的第二大突厥语系人口。

法新社说，在访问哈萨克斯坦之后，习近平将前往古丝绸之路上的乌兹别克建筑瑰宝撒马尔罕，参加周四和周五的上海合作组织峰会，该组织汇集了中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和中亚的前苏联国家。

据俄罗斯宣布，习近平将在峰会期间会见普京。因乌克兰战争而受到西方制裁的莫斯科，正在寻求加强与北京的关系。

克里姆林宫周二表示，上海合作组织是 "针对西方的真正替代方案"。

北京没有谴责莫斯科对乌克兰的干预，并谴责西方对基辅的制裁和武器销售。

习近平的最后一次外访是在2020年1月前往缅甸。在他回来几天后，中国武汉市因爆发新的冠状病毒而被禁闭。从那时起，习近平主要以虚拟方式进行外交活动。不过，习近平确实在2月份的北京冬奥会上接待了包括普京在内的几位外国领导人。

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