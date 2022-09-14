台湾议题：美国酝酿制裁北京 台北施压欧盟应跟进

台湾/美国/中国/欧盟

美国正在考虑对中国实施制裁以阻止中国大陆入侵台湾的方案，而欧盟也受到台北的外交压力，要求欧盟采取同样的行动与立场。

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据路透社今天报道称，美国考虑制裁中国以阻止台湾行动，台湾向欧盟施压。路透社引述知情人士透露，华盛顿和台北分别游说欧盟特使的审议都处于早期阶段，并说这是对随着台湾海峡军事紧张局势升级而加剧的对中国入侵的担忧的回应。

在这两种情况下，其想法都是在西方已经采取的措施之外采取新的制裁措施，包括限制与中国在计算机芯片和电信设备等敏感技术方面的一些贸易和投资。

路透社解释说，消息人士没有提供任何正在考虑的细节，但对世界第二大经济体和全球供应链最大环节之一实施制裁的概念引发了可行性问题。根据美国商务部前高级官员纳扎克·尼卡赫塔尔说：“鉴于美国及其盟国与中国经济的广泛纠葛，对中国实施制裁的可能性远比对俄罗斯的制裁复杂得多。”

路透社说，中国声称台湾是自己的领土，并于上个月在美国众议院议长佩洛西访问台北后，向该岛附近海域发射导弹，并驾驶军舰穿越其非官方海上边界，北京认为佩洛西访台是一种挑衅。

一位美国官员和一位与华盛顿密切协调的国家的官员表示，华盛顿官员正在考虑对中国实施可能的一揽子制裁方案，以阻止习近平试图入侵台湾。两位消息人士称，美国关于制裁的谈判始于 2 月俄罗斯入侵乌克兰后，但在中国对佩洛西的访问做出反应后，谈判变得更加紧迫。

台湾外交部表示，已经与美国、欧洲和其他志同道合的伙伴讨论了中国最近的军事演习以及中国对台湾和该地区构成的“巨大挑战”，但无法透露细节。

六位了解台欧讨论情况的消息人士告诉路透社，在俄罗斯入侵乌克兰后，台湾已经向欧洲官员提出制裁，中国最近的军事演习让台湾的立场变得强硬。

据路透社该报道称，最近几周，台湾高级官员要求准备制裁的呼声越来越高。一位了解讨论情况的消息人士称，台湾没有要求任何具体内容，只是让欧洲计划如果中国发动袭击，它可能采取的行动，并要求欧洲私下警告中国它将面临后果。消息人士称，除梵蒂冈外，整个欧洲都与北京建立了正式的外交关系，但台北没有，尽管自中国军演开始以来，台湾和欧洲官员已经进行了广泛的私人接触。

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