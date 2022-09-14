新冠病毒疫情以来首个外访 习近平抵达哈萨克斯坦 仪仗队罕见戴口罩

中国/习近平/哈萨克斯坦

中国国家主席习近平周三抵达哈萨克斯坦，进行新冠病毒疫情开始以来的首次外访。习近平的飞机在格林尼治标准时间8点30分后不久降落在这个中亚国家的首都努尔-苏尔坦。习近平走下飞机时受到了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的迎接，两位领导人都戴着口罩，他们各自的代表团和仪仗队也都戴着口罩。

广告 继续浏览后续

据法新社说，习近平在这次访问后将前往乌兹别克斯坦参加上海合作组织（SCO）成员国领导人峰会，自新冠病毒大流行以来，习近平一直没有离开中国。在出访前夕，中国国家电视台CCTV周二引述习近平在为哈萨克斯坦媒体撰写的一篇文章中，承诺将与哈萨克斯坦 "捍卫共同安全"。

根据习近平的说法，中国希望与哈萨克斯坦在打击毒品贩运和国际有组织犯罪以及打击三个 "祸害 "方面进行合作，北京用这个词来指称恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义。

中国政府已经用这个说法为其镇压与哈萨克斯坦接壤的中国新疆地区的穆斯林维吾尔族人进行辩护。

法新社说，西方国家和人权组织指责中国将100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，包括哈萨克人，关在营地里。北京拒绝对新疆侵犯人权的指控，称所采取的措施是为了打击恐怖主义和确保新疆地区的发展。

成千上万的哈萨克人与新疆居民有家庭关系，哈萨克人在新疆是仅次于维吾尔人的第二大突厥语系人口。

哈萨克斯坦希望深化与中国的重要贸易关系，倾向于与北京在新疆问题上的立场保持一致。然而，哈萨克斯坦已成为谴责新疆局势并批评哈萨克斯坦当局不作为的活动家和非政府组织的基地。

在访问哈萨克斯坦之后，习近平将前往乌兹别克斯坦的撒马尔罕，出席定于9月15日至16日举行的上海合作组织（SCO）成员国领导人峰会。上合组织由中国、俄罗斯、四个中亚国家--哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦--以及印度和巴基斯坦组成。

据俄罗斯早前表示，习近平将在峰会上与俄罗斯总统普京会面。俄罗斯在发动对乌克兰侵略战争以来，莫斯科受到西方制裁的打击，正寻求加强与北京的关系。克里姆林宫周二坚持认为，上海合作组织是 "面向西方的结构的真正替代方案"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅