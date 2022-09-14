普京与习近平将聚首中亚 布局联手对抗西方？

中国/俄罗斯

俄罗斯在战场遇挫之际，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京将举行自乌克兰战争爆发以来的首次面对面会晤，预计届时两位领导人将讨论如何深化中俄经贸关系。华尔街日报说，习近平此行将是自新冠疫情当初在中国中部城市武汉暴发以来他的首次出国访问，与普京的会晤旨在就中方致力于发展中俄关系以及抗衡美国的意愿释放信号。

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据该报署名Keith Zhai / Evan Gershkovich 今天报道称，习近平和普京将在中亚举行会晤，拟联手对抗西方。

据分析人士表示，俄罗斯最近在乌克兰遭遇军事挫折，这已使习近平在与俄方打交道时占据上风，普京可能提请习近平提供额外的经济援助，以帮助抵御制裁，但这种局面不会影响这两个大国之间的整体合作，因为中俄在对抗西方这件事上将仍有共同的战略利益。

习近平与普京上一次会晤是在今年2月份北京冬奥会期间，也就是俄罗斯入侵乌克兰之前，当时双方签署了一份联合声明，称两国友好“没有止境”。自那以来，俄罗斯一直在打一场难熬的战争，此举招来了美国及其盟国的惩罚性经济制裁；而另一边，中国严格的新冠防疫政策对经济构成了拖累，北京方面不得不应对经济放缓。

在此次与习近平会晤时，普京可能会寻求推动与中国敲定西伯利亚力量2号(Power of Siberia 2)项目协议，这是一条能够将俄罗斯天然气输送到中国的天然气管道，铺设该管道是中俄相关磋商的主题，但围绕该项目的谈判基本上陷入了停滞。上周，在俄罗斯远东港口城市符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上，普京透露，中俄双方已就该管道协议的参数达成一致。

此外，俄罗斯还有可能请求中国提供某些高科技产品，如先进的半导体，不过中方可能不愿提供这方面的帮助，因为中国官员一直小心翼翼地试图避免卷入西方的对俄制裁，这些制裁旨在对俄罗斯实施经济上的惩罚，理由是俄罗斯攻打乌克兰。

中国对俄罗斯的出口已经引起美国官员的关切。今年6月，美国商务部将五家中国电子公司列入贸易黑名单，原因是这几家公司涉嫌在俄罗斯入侵乌克兰之前和入侵开始后为俄国防工业提供帮助。

中国政府一直试图在俄罗斯发动的乌克兰战争中以中立方身份出现。中国官员已表示中方不会向俄罗斯出售武器，但他们也没有谴责入侵行为，并指责美国煽动了这次危机。

中国三号人物栗战书上周在东方经济论坛(Eastern Economic Forum)上谴责了对俄罗斯的制裁，并敦促中俄加强合作，反击外部干涉。他还表示，受到制裁打击的俄罗斯经济展现出韧性，中俄在能源方面的合作潜力巨大。

中俄两国还继续加强军事合作。本月早些时候，中国军队前往俄罗斯参加了联合军事演习。中国国防部表示，中方参加该演习与地区和国际局势无关。这里的地区和国际局势显然是指台湾和乌克兰。

尽管俄罗斯最近在乌克兰战场上受挫，但研究中国外交政策的专家提醒称，现在对这场战争的走向作出更大预测还为时过早。

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