清零之际中国一人大代表提议全国全面消灭蚊子 上热搜

中国/消灭蚊子

中国国家卫生健康委近日回复13届全国人大五次会议第5749号关于“开展全面消灭蚊子的建议”，其中表示将深入开展爱国卫生运动，全面改善人居环境，强化病媒生物防治技术的研究，降低蚊虫密度水平。但中国多地正因疫情封控之际，有全国人大代表提议全面消灭蚊子，引爆网上骂声一片。而“全国人大代表提议全面消灭蚊子”的话题立即冲上微博热搜。

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据中央社今天报道称，中国多地正因疫情封控之际，有全国人大代表提议全面消灭蚊子，引爆网上骂声一片，有网友讥讽提案没建设性秀下限、灭蚊不如先灭新冠，并质疑人大代表能想到最苦的事就是被蚊子叮咬吗？

官媒人民网今天报导一出。“全国人大代表提议全面消灭蚊子”的话题立即冲上微博热搜，批评声浪不断涌至。网友纷纷留言，“这位人大代表是谁？”、“有这种代表只能说制度大有问题”、“提议秀下限吗”、“灭蚊子之前请先灭新冠”、“代表们能想到最苦的事是被蚊子叮吗”。

另有网友表示，蚊子该灭但没必要由人大提议，应先提有建设性问题；还有网友指Omicron变异株死亡率那么低都在清零，也传播疾病的蚊子当然也要清零。

中国政府因坚持对于新冠病毒疫情“动态清零”，导致千万、甚至上亿民众处于封控状态，行动不自由之外还面临物资缺乏难题，网友批评相较之下人大的提议显然与社会严重脱节。

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