港媒说习近平20大前外访反映信心十足 称高层人事争斗与军人政变都是谣言

中国/俄罗斯/习近平

中国国家主席习近平今天抵达中亚国家哈萨克斯坦。有港媒说，在中共20大前习近平出访中亚，传达出不少讯息，包括20大筹备工作顺利，以及信心十足，一切在掌握中。关于俄罗斯以及俄乌战争，分析称，俄罗斯在战争中大胜，对中国无实际利益，现在俄军兵败，见面尴尬的也应该是普京，不是北京。

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据中央社署名张谦今天引述明报称，习近平今天启程前往哈萨克斯坦访问，然后到乌兹别克斯坦出席上海合作组织峰会，期间将与俄罗斯总统普京等多国元首举行双边会议。据该报今天刊文指，这是疫情爆发两年多来，习近平首度出访外国，也是20大前他的最后一次外访，更是俄国与乌克兰战争爆发后，他与普京两人首度线下会面，看点多多。

首先，习近平此行出访，释放了疫情某种松动讯号。其次，过往中共党代会前，党总书记绝少在临近开会前夕出国访问，一来会议等备工作繁重，二来要防不测事件发生。目前距离20大召开约一个月时间，习近平外访，一来向外传递大会筹备工作顺利，二来彰显其信心十足，一切尽在掌控中，所谓高层权斗、人事摆不平乃至军人政变等谣言，不攻自破。

文章同时指出，由于近期俄乌战局逆转，乌军在哈尔科夫前线反击成功，俄军防线崩溃，有分析指习近平此时与普京会面，会令北京尴尬。但文章认为，俄罗斯在战争中大胜，对中国无实际利益，现在俄军兵败，见面尴尬的也应该是普京，不是北京。

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