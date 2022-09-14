第七届世界和传统宗教领袖大会开幕式 教皇方济各呼吁警惕原教旨主义

宗教/乌克兰战争

为期两天的第七届世界和传统宗教领袖大会于9月14日和15日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行。罗马天主教皇方济各在开幕式呼吁警惕原教旨主义和神圣宗教被利用。支持入侵乌克兰的俄罗斯东正教大牧首基里尔缺席本届大会。

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第七届世界和传统宗教领袖大会于9月14日和15日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行, 罗马天主教皇方济各今天在开幕式上讲话，表示永远不要为暴力辩护，不要让神圣的宗教被工具化，宗教不是权力的附属，权力也不是宗教的附属。

教皇呼吁在发生战争的当下大家觉醒，呼吁警惕原教旨主义和神圣宗教被利用。不过教皇方济各没有直接提到乌克兰战争。罗马教皇的讲话受到在场的来自50多个国家100多个代表团的鼓掌欢迎。

不过引入关注的是与俄罗斯总统普京关系密切的俄罗斯东正教大牧首基里尔在宣布出席本届大会后最后决定缺席，他公开为普京军事入侵乌克兰行动进行辩护。

与此形成对比的是此前罗马教皇方济各严厉谴责入侵乌克兰是“不可接受的武装侵略”而且“屠杀”必须停止。

出席本届大会的上百个代表团中有包括伊斯兰教、基督教、佛教、印度教和道教等领袖，以及政治人物，社会活动家和国际组织代表等。

世界和传统宗教领袖大会于2003年举行首次会议，每三年举行一次。

现年83岁的罗马天主教皇方济各今天是到访哈萨克斯坦的第二天，这是方济各在2013年成为罗马天主教皇后的第38次出国访问，也是罗马天主教皇21年来首次到访哈萨克斯坦。

中国国家主席习近平在同一时间到访哈萨克斯坦，引发外界猜测两人是否进行会晤，也显示世界强国对中亚地区的关注。

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