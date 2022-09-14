高盛指即使中共20大后 动态清零仍将坚持

中国/清零/20大

高盛集团今天发表研究报告指出，即使10月份举行的中共20大结束后，中国仍将持续坚持严格的“动态清零”防疫政策，这淡化了外界对中国可望在中共20大后放宽防疫政策的预期。中国当局严守维稳，官方所指中国老年人接种率低，以及中国疫苗效果不佳，均成为坚持清零的因素。

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据中央社今天引述消息报道说，高盛撰写研究报告称：即使中共20大后，动态清零仍将坚持。据这份报告并预测，5年一度的中国共产党全国代表大会，主要侧重在党内领导层的调整。至于官方的清零防疫政策调整，则需要等到2023年3月全国人大召开会议后，才有出现转变的可能。

彭博社消息说，这项由高盛首席中国经济学家闪辉等人撰写的研究报告除上述观点外，并表示在中共20大即将召开之际，“维稳”将是中国最主流的论述。因此，中国官方近期将会强化对疫情的管控。报告提到，特别是首都北京的周边地区，接下来的1个月内将采取“静默管理”，官方将要求市民更频繁地接受核酸检测，并持续紧缩国内旅行的限制。

据彭博社指出，中国的“病毒沙皇”（virus czar）─国务院副总理孙春兰上周五在防疫会议（即国务院联防联控机制视讯会议）上，要牢牢守住不发生规模性疫情的底线，并确保经济稳定，特别是在中共20大召开前。中国官方近几个月不断强调坚持疫情防控的方针，今年以来各地执行的封控措施，比疫情期间的其他时期还来得多。随着中共20大接近，从北京市内的部分学校，到周边的河北省三河市、省会石家庄市，远到成都、贵阳乃至于新疆，都实施了严格的封控措施。

报导指出，有鉴于此，中国观察家对官方放松清零政策的预期持续降低。一些专家认为，中国老年人的疫苗接种率仍然非常低，且国内疫苗对新冠病毒防范效果有限，中国有可能会长期维持严格的清零防疫策略。

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