中国海军测量舰进入日本领海

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日本防卫省宣布，一艘中国海军测量舰15日上午进入鹿儿岛县屋久岛以南的日本领海，大约三个半小时后驶出领海。

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据防卫省称，15日凌晨3时30分左右，一艘中国海军测量舰向西驶过鹿儿岛县种子岛东南偏南的日本毗邻海域，7时20分左右进入屋久岛南部日本领海，之后，测量舰于上午11时前离开口永良部岛以西的领海，向西航行。

测量舰是勘测海床形态的船舶，海上自卫队出动“闪电”号护航舰和“P-1”巡逻机进行情报收集和预警监视。日本方面表示，这是中国海军舰艇第七次侵入日本领海，也是测量船第四次侵入日本领海。

今年4月和7月，中国海军测量舰相继侵入同一海域领海，这是今年以来中国海军舰艇第三次侵入领海，也是一年来进入日本领海次数最多的。

考虑到过去中国军舰在日本附近的动向，日本政府已通过外交渠道向中方表达了关切。防卫省还表示：“我们将继续密切关注中国海军舰艇在日本周边海域的动向，并将采取一切可能的措施，在日本周边海域和空域开展预警和监视活动。”

今年4月和7月，中国海军勘测船相继侵入同一海域领海。

据日本防卫省统合幕僚监部8月4日发布消息称，发现中国海军1艘测量舰8月3日通过冲绳本岛与宫古岛之间海域，从东海驶入了太平洋。该舰3日早晨6点前后，在冲绳县久米岛西北约160公里处向东南航行，之后驶向了太平洋。

日本防卫省7月21日曾发布消息称，1艘中国海军测量舰7月20日晚驶入了鹿儿岛县屋久岛至口永良部岛周边的日本领海。这是中国海军舰艇第6次驶入日本领海，上次是今年4月，有测量舰进入同一海域附近。与4月一样，日方通过外交渠道向中方表达了关切。

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