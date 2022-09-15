习近平说：愿以强国姿态与普京驰骋国际

中国/俄罗斯

中国国家主席习近平周四在乌兹别克斯坦向他的俄罗斯同僚普京保证，中国愿意以大国职责与邻国俄罗斯一驰骋国际。

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中国国家主席习近平今天在乌兹别克斯坦向普京保证，中国准备与俄罗斯一起在国际上发挥 "大国 "作用。

据法新社说，习近平在上海合作组织（SCO）峰会期间说：“中国愿意与俄罗斯合作，承担起大国责任，发挥主导作用，为这个被混乱困扰的世界注入稳定和正能量。”

这是自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，习近平与普京的第一次会面。这也是冠状病毒大流行开始后，习近平的首次国外访问。

上海合作组织作为西方影响力的制衡力量，包括中国、俄罗斯、四个中亚国家（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦），以及印度和巴基斯坦。

北京与莫斯科的关系在冷战期间是动荡不安的，但近几十年来，两国的关系大大加强，形成了反对美国影响的共同阵线。

自2月24日俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，中国一直拒绝使用 "入侵 "一词来指责莫斯科在乌克兰发起的侵略行动。

法新社说，中国政府从未谴责过俄罗斯入侵，并将乌克兰战争冲突归咎于美国和北约。

开战前三周，中国国家主席在2022年冬奥会开幕之际在北京接待了普京。他们宣布了中国和俄罗斯之间的 "无限友谊"，并签署了许多协议，特别是在天然气领域。

中国是俄罗斯的主要经济伙伴。

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