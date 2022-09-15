俄乌战争栗战书挺俄谈话画面曝光 引热议

中国/俄罗斯/普京/习近平/栗战书

中国国家主席习近平15日与俄罗斯总统普京会晤前夕，中国全国人大常委会委员长栗战书访俄时就俄乌战争的挺俄表态，特别是提到中方“从不同方面给予策应”的画面被曝光，引发热议。俄罗斯官方公布的消息，提及栗战书谈话有从不同的方面给予‘策应’”内容。

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据中央社署名邱国强今天发自北京报道称，俄罗斯入侵乌克兰后，中国官方的表态始终保持中立。但栗战书日前会晤俄罗斯国家杜马（Duma，国会）领袖的挺俄表态，先是被国家杜马官网以文字公布，紧接着影像画面被曝光，引发俄方是否在“习普会”前刻意操作以敦促中方表态，以及中方恐因此陷入尴尬的议论。

至于栗战书会晤俄罗斯国家杜马领袖的行程，中共官媒新华社虽有透露，但没有提到任何与乌克兰有关的讯息，仅提到他说中国全国人大愿继续深化与俄国家杜马、联邦委员会的交流合作，感谢俄方“在台湾问题上给予中方的坚定支持”。并提到杜马领袖谴责美国众议院议长佩洛西“窜访中国台湾地区”。

栗战书表态被曝光的这段画面，标注著俄文“杜马”的字样。根据画面，他在会晤国家杜马主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）等国会领袖时说，“在涉及俄罗斯核心利益和一些重大关键问题上，中方对俄罗斯也是表示理解和充分的支持”。栗战书表示，“就像现在的乌克兰问题，美国和北约直接逼到俄罗斯的家门口，涉及到俄罗斯的国家安全和人民的生命安全，在这种情况下，俄罗斯采取认为应当采取的措施，中方表示理解，而且从不同的方面给予‘策应’”。根据该报道，栗战书接着提到，“我认为，可以说是俄罗斯被逼到了墙角，在这种情况下，俄罗斯是为了维护国家的核心利益，而采取的一次反击”。

栗战书这番谈话，被普遍解读为中国在俄乌战争中依然挺俄，特别是中方“从不同方面给予策应”的“策应”二字，引发议论。同时，栗战书是中共党内第三号人物，位居政治局常委，其表态也被认为具有一定代表性。

据该报道，而习近平与普京可望在上海合作组织撒马罕（Samarkand）峰会期间会晤，国际上普遍认为普京在俄乌战争俄方节节失利下，将借由会晤有求于习近平，让中方对这场会晤显得尴尬。这可从习普会前俄方不断放出风声，中方却保持低调的冷热有别，看出端倪。

同时，在中国官方表态基本保持中立，避免得罪西方下，栗战书在俄罗斯国家杜马的相关谈话接连被曝光，也引发俄方是否刻意操作向中方施压的议论及联想。

据中央社说，对于栗战书的相关谈话，中国官方截至目前持续保持静默，并未作出回应。

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