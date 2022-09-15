“动态清零将成基本国策”在中国网络疯传 官媒灭火称说假的

中国/清零

中国网络近日流传“动态清零将作为一项基本国策长期坚持下去”的官方表态，一度传遍中国网络引发恐慌。但有中国媒体出面表示，这项说法“严重不实”，称官员并未作这一表态。

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据中央社署名邱国强今天引述报道称，约自本周起，中国网络上流传着一幅网络图卡，内容是“9月7日的国务院新闻发布会上，国家疾病预防控制局副局长常继乐曾明确表示，动态清零将作为一项基本国策长期坚持下去”，引起不少讨论。部分中国网友对此表示担忧，认为“动态清零”看来“没完没了”，抱怨声一度四起。

但观察者网旗下网站“风闻”14日刊登文章指出，一些地方媒体和医疗行业自媒体，包括部分地方卫健委、疾控部门的新媒体帐号发文，指“动态清零将作为一项基本国策长期坚持下去”，但这一说法“严重不实”。

文章引述隶属官方的“中国网”资料指出，9月7日的确有记者会，但并非由中国国务院新闻办举行，而是中共中央宣传部最近召开的“中国这十年”系列主题记者会，主题则是说明中共18大以来在卫生健康事业上的发展成就。这篇文章引述文字实录指出，常继乐分别回答新加坡海峡时报及中国每日经济新闻记者提问，但他在回答中，并没有提到“动态清零”已经及即将成为“基本国策”或“长期坚持”的字句，且没有在这方面引发疑义的回答。

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