台风 "梅花 "抵达中国

中国/台风 "梅花 "

台风 "梅花 "今天袭击中国东部沿海地区，导致超过一百万人撤离家园，上海的航班也被取消。"梅花 "是今年袭击中国的第12个台风。

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据法新社今天报道称，根据中国官方的中央电视台说，"梅花 "是至少自1949年以来袭击上海这个拥有2500万居民的最强台风。面对洪水或房屋受损的风险，42.6万上海人已被预防性地疏散到安全地带，邻近的沿海省份浙江的126万居民也被疏散。

台风 "梅花 "今天下午在上海登陆，带来每小时125公里的风速。上海的两个主要机场，即浦东和虹桥机场周三晚上已经宣布，随着台风的临近，两个机场的所有航班被取消。据中国中央电视台说，共有665个来自大都市的航班已经被取消。

上海的机场运营商今天没有发布最新的航空交通情况。但根据专业网站Flightradar24的数据，随着台风远离该市，航班运行似乎正在慢慢回升，尽管大多数航班仍然被取消。

上海的主要港口，以及浙江的宁波和舟山，在周四上午的声明中宣布，他们将在当天晚些时候恢复装载集装箱。

据消息，台风 "梅花 "继续沿中国东部海岸向北移动。它目前位于江苏省，在上海北部。据中国国家气象局说，台风 "梅花 "的力量将逐渐减弱，现在的风速只有大约90公里/小时。

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