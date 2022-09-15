普京和习近平在与西方的紧张关系中会面

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中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京今天在乌兹别克斯坦举行区域峰会，根据稍早克里姆林宫宣告说，普京将与习近平会面。法新社说，在乌克兰战争加剧的紧张局势下，一般认为，习近平与普京会面显示，中俄联手与西方对抗。

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据法新社今天报道称，习近平和普京将与来自印度、巴基斯坦、土耳其、伊朗和其他国家的领导人在古丝绸之路的重要一站撒马尔罕市举行为期两天的上海合作组织（SCO）峰会。虽然主要的峰会将在周五举行，但中国和俄罗斯总统在周四举行的双边会议才是最受关注的，因为中俄处于国际外交危机的中心。

普京于周四上午乘飞机抵达撒马尔罕。他在停机坪上受到了仪仗队的迎接。中国国家主席习近平在前一天已经抵达。

面对西方对莫斯科入侵乌克兰的制裁，普京正试图加速向亚洲转移，对他来说，这次峰会是一个展示俄罗斯在世界舞台上并不孤立的机会。而习近平自冠状病毒大流行以来首次出访中亚，他将能够在10月的中国共产党大会之前进一步提高其作为最高领导人的地位，他的目标是在大会上获得前所未有的第三个任期。他们的会面也有一种蔑视美国的意味，美国带头对莫斯科进行制裁，对乌克兰提供军事支持，并因几位美国官员访问台湾而激怒了北京。

据克里姆林宫外交顾问尤里-乌沙科夫本星期二说：“上海合作组织为面向西方的机制提供了一个真正的替代方案。” 据他说，上海合作组织是世界上最大的组织，包含了世界上一半的人口，正为建立公正的国际秩序而努力。

在上合组织的领导人纷纷抵达撒马尔罕之前，这个曾经是中国和欧洲之间贸易路线的十字路口的城市的旅行受到了限制，机场对商业航班关闭。

在这座以蓝色马赛克覆盖的清真寺和陵墓而闻名的城市，一些居民似乎很高兴。据26岁的沙赫布什-孔巴罗夫告诉法新社说，"我们很自豪，这么多来自不同国家的国家元首在我们的城市开会。"

上海合作组织的成员包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和中亚的前苏联共和国，成立于2001年，是一个与西方组织相抗衡的政治、经济和安全合作的工具。上合组织不是像北约那样的军事联盟，也不是像欧盟那样的政治一体化组织，但其成员共同应对共同的安全挑战并促进贸易。

乌克兰冲突、阿富汗局势和近几个月中亚国家的动荡局势预计将成为主要讨论议题。

上合组织峰会期间，各成员国之间的双边会议频繁。除会见习近平外，普京今天计划还与伊朗总统易卜拉欣-莱西（Ebrahim Raissi）和巴基斯坦总理谢巴兹-谢里夫分别举行会谈，伊朗希望加入上合组织，今天签署入会备忘录。星期五，普京将与印度总理莫迪和土耳其总统埃尔多安会面。

在峰会之前，习近平于周三访问了哈萨克斯坦，并会见了哈萨克斯坦总统。

据该报道，普京和习近平的最后一次会面是在2月份，当时俄罗斯总统访问了北京的冬奥会，在莫斯科对乌克兰发动侵略进攻的前几天。中国尽管没有明确支持俄罗斯发动战争，但近几个月来，北京多次表示支持在西方国家被孤立的莫斯科。在最近关于台湾的紧张局势中，莫斯科方面宣布支持中国的立场。

上个月，北京还参加了在俄罗斯举行的联合军事演习，然后同意以卢布和人民币结算与莫斯科的天然气合同。该合同不再使用西方货币。

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