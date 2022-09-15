普京赞扬习近平对侵乌战争立场平衡 并谴责欧美独霸

中国/俄罗斯

俄罗斯总统普京周四在乌兹别克斯坦与中国国家主席习近平会晤时，谴责了西方创造 "单极世界 "的企图，赞扬了北京在乌克兰问题上的 "平衡立场"。普京不失时机重申在台湾问题上对北京的支持。

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据法新社今天报道称，普京在撒马尔罕会见习近平时说："创建单极世界的企图最近显示了绝对丑陋的形式，这是完全不可接受的。"这是自俄罗斯2月底对乌克兰发动侵略攻势以来，普京与习近平在上海合作组织峰会期间的首次会晤。

据普京说："我们非常赞赏我们的中国朋友对乌克兰危机的平衡立场。"但普京领导的国家因入侵乌克兰而受到西方的严厉制裁。据普京称，"我们理解你的问题和担忧。我们将详细解释我们在这个问题上的立场。" 但普京没有提供进一步的细节。普京没有确指习近平的问题与担忧是什么具体内容。

法新社说，北京既不支持也不批评俄罗斯的入侵，同时在面对西方的制裁时却一再表示支持莫斯科。

普京会见习近平期间，普京重申了莫斯科在台湾问题上对北京的支持。美国官员最近几周对台湾的访问引起了中国的愤怒。普京说："我们谴责美国的挑衅行为。"他强调，莫斯科坚持 "一个中国 "原则，即台湾是中国领土不可分割的一部分。

普京说，"我相信，我们今天的会议将进一步推动加强俄罗斯和中国之间的战略伙伴关系。"

法新社说，习近平和普京的会晤正值两国面临与美国的外交紧张关系之际。在这一背景下，莫斯科和北京在最近几周多次展示了它们的合作，例如中国参加了俄罗斯举办的联合军事演习。

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