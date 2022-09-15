香港名演员罗家英因悼念了英国女王作道歉

香港/罗家英/女王逝世

一位香港知名演员和歌手罗家英在赞扬已故英国女王伊丽莎白二世并引起中国民族主义者的愤怒后，周四以爱国主义为由道歉。该事件在香港以及香港以外引发争议。

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据法新社今天报道称，数以千计的香港居民本周在英国领事馆外排队，为这位在位70年后于9月8日去世的君主表达吊唁之情。其中75岁的罗家英是粤剧界的重量级人物，他在Instagram上发布了一张排队的自拍照，并写道："在她统治期间，香港是一片福地"。

Instagram在中国大陆被禁止，但罗家英的帖子在其他社交网络上疯传，引发了中国民族主义爱国者的愤怒和批评。

周四，罗家英在中国的微博平台上发布了一段视频，为 "不假思索的悲伤悼念言论 "道歉。他在Instagram上的悼念帖子已经被删除。据罗家英说，"我的初衷是对一位去世的老太太表示哀悼，我想请大家不要过度解读我说的话；"罗家英在视频中用普通话说。罗家英说，"我不可能忘记我的出身和祖先。我一直保留中国护照的事实说明了一切，我是中国人，我永远爱我的祖国。我很抱歉。"

据法新社，香港曾是英国的殖民地超过150年，虽然这个金融中心在1997年被交还给了中国，但它仍然保留着香港自己的历史，从街道名称和英语的普遍性到司法系统。虽然在其他前殖民地，对女王去世的反应显得平淡，但在香港，截至周四，约有6700人，包括一些政府官员，在领事馆签表吊唁，排队时间长达四个小时，蜿蜒穿过商业区。

在三年前的大规模民主抗议活动之后，中国力图压制异己，这些悼念者经常表示怀念殖民时期的历史。

亲北京的香港报纸《大公报》星期二发表评论，指责 "反华分子和反华媒体 "通过宣传悼念伊丽莎白二世来 "粉饰殖民主义制度"。

法新社说，在习近平的领导下，民族主义在中国一直在上升，任何被认为对国家的批评或不忠都会让名人或商人在消费者面前付出沉重的代价。许多对罗家英在微博上发布的视频的评论都对他的道歉不以为然。一些人甚至建议他 "向他的妻子汪明荃学习"，汪明荃也是一位粤剧明星，在1997年之前是香港的人民代表大会代表。

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