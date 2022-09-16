中共有总书记还设党主席？台湾学者猜说不会

中国/共产党总书记/党主席

针对中共20大将修改党章，是否会恢复党主席制，台湾学者王信贤指出，现已是“没有党主席的党主席制”，恢复党主席制兹事体大，且习近平上台后总书记的权力已扩增，认为机率不高。现在的总书记、国家主席与中央军委主席“三位一体”，以及10几个小组长权力已够大。

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据中央社署名吕佳蓉今天报道称，台湾国立政治大学东亚研究所特聘教授王信贤今天表示，中共总书记习近平上台后，总书记权力扩增，包含体现在两点：一为所有政治局委员跟政治局常委要跟他述职，另一为可针对政治局会议与常委会有议事决定权，两项权力已大的不得了。

他分析，这基本上已是过去党主席的权力，“现在是没有党主席的党主席制”。王信贤并提及，如果恢复党主席制，还要修改“中国共产党章程”与“中国共产党中央委员会工作条例”当中所有涉及总书记的权力，“这兹事体大，也没有必要”。

王信贤指出，现在的总书记、国家主席与中央军委主席“三位一体”，以及10几个小组长权力已够大。

据该报道，至于港媒说，20大修改的党章，可能会加入“实现祖国完全统一”的字眼。王信贤表示，党章的修改还是着重在意识形态与理论部分，党章里头更改涉台部分，以目前阶段而言，意义不那么大。

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