中国8月份零售和工业生产增长意外回升 房市持续承压

中国，经济，新冠疫情

中国官方统计周五公布8月份一系列经济数据，尽管遭遇高温电力短缺和防疫限制的影响，但社会消费品零售和工业生产较七月份意外回升，而房地产市场依然承压，房价下降城市数增加。

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据中国国家统计局的数据，显示家庭支出主要指标的社会消费品零售额8月份同比增长5.4%，而7月份为2.7%。高于分析所预期的3.2%。

8月工业生产也有所增长，年增4.2%，也高于7月份及分析师的预期（3.8%）。

凯投宏观的分析师普瑞查（Julian Evans-Pritchard）表示，8月份"中国经济表现略好于预期"。投资银行麦格理经济学家拉里-胡认为 "政府的经济支持措施有很大推助" 。但普瑞查警告，由于房地产危机、中国经济增长所依赖的出口放缓以及疫情防控限制，预计"最糟糕 "的情况将会在9月出现。

数据显示，作为增长支柱的房地产行业继续承压，8月份房价下降的城市增多，70个大中城市中，新建和二手住宅房价下降的城市分别有50和56个，比7月分别增加了10个和5个。

法新社报道，中国是最后的坚持以清零政策应对新冠的国家之一，但近几周来持续面临疫情反弹，尽管病例有限，但波及许多省份。造成如成都等市地实施居民出行限制。标普经济学家Rajiv Biswas向法新社表示，封禁将影响9月份的经济指标。此外今年中国还经历了自1961年有记录以来最炎热夏季，高温导致河流干涸，电力供应紧张，官方被迫实施的电力配给对经济活动产生影响。

然而周五公布的数据显示，多个经济指标较7月好。固定资产投资今年前8个月年增5.8%。较1至7月加快0.1个百分点。至于失业率，8月份城镇失业率为5.3%，较7月的5.4%略有下降。受疫情冲击今年4月份的失业率曾升至历史高位6.1%，其后逐渐回落。

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