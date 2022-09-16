习近平力推人民币 邀请俄罗斯与蒙古加入人民币跨境支付系统

中国/俄罗斯/蒙古/人民币

中国国家主席习近平15日与俄罗斯总统普京、蒙古国总统呼日勒苏赫会晤时提议，扩大相互贸易本币结算规模，欢迎俄蒙金融机构加入人民币跨境支付系统，并“筑牢地区金融安全屏障”。

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据中央社今天引述中国官方消息，习近平与普京（Vladimir Putin）、呼日勒苏赫（Khurelsukh Ukhnaa）均出席上海合作组织撒马罕（Samarkand）峰会，期间并出席中俄蒙三国元首第6次会晤。习近平在会中邀请俄罗斯与蒙古加入人民币跨境支付系统。

根据中国外交部官网公布内容，习近平在会中针对推进中俄蒙三国合作提出四点建议。一是牢牢把握三方合作的正确方向，深化政治互信，加大相互支持，“尊重彼此核心利益，照顾彼此重大关切”，在国际和地区事务中加强协调和配合。

二是提升在上海合作组织架构内合作，共同打造应对风险挑战的合作平台、释放发展潜力的增长平台；三是落实好“中蒙俄经济走廊建设”已达成的共识，推动毗邻地区不断深化经贸、人文、旅游等领域合作，继续为三国工商界搭建高品质交流平台。

四是培育三方合作更多成果。支持扩大三国相互间贸易本币结算规模，中国欢迎俄罗斯和蒙古国更多金融机构加入人民币跨境支付系统，“筑牢地区金融安全屏障”。

根据公布内容，在会中三方并确认“建设中蒙俄经济走廊规划纲要”延期5年，正式启动“中蒙俄经济走廊中线铁路”升级改造和发展可行性研究，商定积极推进中俄天然气管道过境蒙古国铺设项目。

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