习近平呼吁埃尔多安 "巩固政治信任

中国/土耳其

中国国家主席习近平今天在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会期间会见了土耳其总统埃尔多安。据中国官方媒体报道称，习近平呼吁北京和安卡拉应当巩固双方的 "政治互信"。土耳其官方媒体报道称，土耳其埃尔多安总统与中国国家主席习近平在乌兹别克斯坦总统夏宫举行的闭门会晤持续了半个小时。

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据法新社今天报道说，习近平与艾尔多安的会见是在上合组织峰会期间举行的，包括俄罗斯总统普京在内的几位外国领导人参加了这次在乌兹别克斯坦首都撒马尔罕市举行峰会。

据中国中央电视台引述习近平说："双方应巩固政治互信，真诚地尊重对方的核心利益，巩固中土战略合作关系的政治基础。据习近平称，"我们应该把重点放在发展合作上，充分利用我们两国之间各种合作机制的作用和好处。"

据法新社，土耳其总统埃尔多安过去曾多次向中国政府表示他对维吾尔人状况的关注，维吾尔人是一个穆斯林和讲突厥语的中国少数民族，主要居住在中国西北部新疆。人权组织指责中国当局在一波血腥的袭击事件后压迫新疆维吾尔人，这些袭击事件引发了一场以反恐为名的强大镇压运动。

中国关于习近平与艾尔多安会见的公报没有提及新疆或维吾尔人。

土耳其只是上海合作组织的一个 "对话伙伴"国，该组织汇集了中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和中亚的四个前苏联共和国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦）。上合组织创建于2001年，现在被认为是一个与西方机制竞争的政治、经济和安全合作的工具。

法国总统马克龙在8月底指责土耳其和中国在非洲有一个 "新殖民主义和帝国主义影响议程"。安卡拉谴责这些批评 "不可接受 "和 "不受欢迎"。

该报道说，至此中国国家主席习近平在撒马尔罕会见了几位外国领导人，包括俄罗斯总统普京和伊朗总统易卜拉欣-赖西。这是自2020年1月新冠病毒大流行病开始以来，中国领导人的首次国外访问。

据土耳其官方媒体今天对艾尔多安与习近平的会见报道说，埃尔多安总统在出席上海合作组织峰会的乌兹别克斯坦撒马尔罕与中国国家主席习近平会晤。埃尔多安总统与习近平在乌兹别克斯坦总统夏宫举行的闭门会晤持续了半个小时。

此外，在双边接触活动框架内，埃尔多安还与蒙古国总统呼日勒苏赫和巴基斯坦总理沙赫巴兹谢里夫会面。

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