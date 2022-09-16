俄罗斯在乌克兰战争遭重大挫折 习近平始有担忧与关切？

俄罗斯/中国

习近平和普京举行了自乌克兰战争爆发以来的首次面对面会晤。普京公开承认了中国对俄罗斯在乌战事感到担忧。俄罗斯最近在乌克兰战场遭受了重大挫折。普京说他会设法处理中国对这场战争的关切。

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据华尔街日报署名Keith Zhai / Thomas Grove今天报道称，在与中国领导人习近平举行的乌克兰战争爆发以来的首次面对面会晤中，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)说他会设法处理中国对这场战争的关切。俄方最近在乌克兰战场遭受了重大挫折。

普京周四对习近平表示，俄罗斯赞赏他所说的中国在乌克兰危机上的平衡立场。普京还称，俄罗斯将阐明在乌克兰问题上的立场。但他没有予以进一步解释。普京说：“我们理解你们的疑问和关切。”俄罗斯国家电视台播放了他在此次会晤期间的发言。据新华社报道，习近平在会议上表示，今年以来，中俄保持了卓有成效的战略沟通。

前美国外交官、总部设在华盛顿的保守派智库保卫民主基金会(Foundation for Defense of Democracies)的高级中国研究员克雷格‧辛格尔顿(Craig Singleton)表示，最值得注意的是普京公开承认了中国对俄罗斯在乌战事感到担忧。他指出，中方在会议简报中未提到乌克兰，表明北京方面无意加强对俄罗斯的支持，即使俄军在乌攻势陷入停滞。

他表示，中国也有理由担心，对俄罗斯入侵行动的持续支持已经严重损害了中欧关系以及中国在整个中亚的关系，大多数中亚国家都已公开表态反对普京的入侵行为。

中国在与俄罗斯打交道时非常谨慎，以避免卷入任何潜在制裁以及疏远其他国家，比如中国正在发展经济联系的那些中亚国家。哈萨克斯坦就是一个例子，这个与俄罗斯接壤的中亚经济大国拒绝支持俄罗斯在乌克兰的行动，这一决定加剧了两国之间的紧张关系。

据华尔街日报说，中国一直试图通过模糊的承诺来平衡这些利益。中国最高外交官员杨洁篪周一在北京与俄罗斯驻华大使杰尼索夫(Andrey Denisov)会晤时说，中国准备与俄罗斯合作，“推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展”，但没有详细说明任何明确的支持承诺。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%99%AE%E4%BA%AC%E4%B8%8E%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%BC%9A%E9%9D%A2-%E7%A7%B0%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0%E6%88%98%E4%BA%89%E7%9A%84%E5%85%B3%E5%88%87-11663296005

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