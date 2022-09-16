台湾谴责北京与莫斯科的关系危害国际和平

台湾/中国/俄罗斯

台湾政府今天表示，中国和俄罗斯领导人周四在乌兹别克斯坦的会晤旨在加强两国关系，正在损害 "国际和平"。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京周四在乌兹别克斯坦表示，他们将在与西方国家的危机中相互支持并加强关系，这是习近平与普京自俄罗斯2月入侵乌克兰以来的首次会晤。

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台湾批评莫斯科和北京之间的关系损害 "国际和平"。据法新社今天报道称，台湾外交部在一份声明中说："莫斯科把那些维护和平和现状的人称为挑衅者，这充分表明了中国和俄罗斯专制政权之间的联盟对国际和平、稳定、民主和自由造成伤害。

在与中国国家主席习近平会见时，普京重申俄罗斯支持北京对台湾的主张。

法新社说，中国政权认为台湾是中国领土的一部分，并发誓有朝一日将其夺回，必要时可使用武力。俄罗斯对乌克兰的入侵引起了台湾极大关注，台湾担心有一天台湾也会遭受同样的命运。

据台湾外交部在一份声明中说，台湾 "严厉谴责俄罗斯追随中国共产党的专制和扩张主义政府，在国际会议上发表损害台湾主权的虚妄言论"。声明称，莫斯科 "称那些维护和平和现状的人为挑衅者，这充分显示了中国和俄罗斯独裁政权之间的联盟对国际和平、稳定、民主和自由的伤害。"

台湾海峡的紧张局势在上个月达到了几十年来的最高水平。中国为报复美国众议院议长南希-佩洛西对台北的访问，上演了一场史无前例的武力表演。一个星期中，中国派出战斗机、发射导弹和军舰进入台湾的水域和天空。台湾认为这些军事演习是入侵台湾的预演。

法新社说，自从十年前习近平在北京掌权以来，对台湾的压力越来越大。习近平将对台湾的 "统一 "视为中国伟大复兴计划的一部分。

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