国际原子能机构要求俄军结束占领乌克兰扎波罗热核电站 中俄反对

国际原子能机构

总部位于维也纳的国际原子能机构理事会9月15日举行闭门会议，就一项要求俄罗斯结束对乌克兰扎波罗热核电站占领的决议进行表决。中国和俄罗斯投下反对票。

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国际原子能机构(IAEA)理事会日前提出一项决议，呼吁俄罗斯“立即停止针对扎波罗热核电站和乌克兰任何其他核设施的所有行动”。尽管中国和俄罗斯投下反对票，该决议在9月15日的表决中获得通过。

据来自国际原子能机构和路透社的报道：总部位于维也纳的国际原子能机构理事会9月15日举行闭门会议，就这项要求俄罗斯结束对乌克兰扎波罗热核电站占领的决议进行表决。据该联合国核监管机构的外交官们表示，由35个理事国组成的国际原子能机构理事会以26票赞成、2票反对和7票弃权的结果通过了该决议。不出所料，那两个反对票是俄罗斯和中国投下的。

该决议还指出，对该设施的军事占领大大增加了核事故的风险，将危及乌克兰、周边邻国和国际社会的民众。决议称，俄罗斯军方和俄罗斯国家原子能集团(Rosatom)应暂停在核电站的所有活动，并将控制权交还给乌克兰当局。

对此要求，俄罗斯驻国际原子能机构代表团表示反对并在一份声明说，他们反对的理由是“该决议只字未提针对该设施的系统性炮击，而这些炮击是由乌克兰实施的，并得到了西方国家千方百计的支持和庇护。”

乌克兰的扎波罗热核电站为欧洲最大核电站，俄罗斯入侵后就遭到占领，最近几周频繁遭到攻击，莫斯科和基辅互相指责对方要为袭击事件负责。引起了国际社会和国际原子能机构的严重关切。

国际原子能机构代表团本月早些时候视察了扎波罗热核电站，并报告说该设施已经在炮轰中遭到损坏。该核电站于上周末完全关闭，停顿的电力线路被恢复，以确保核燃料棒与核废料的冷却，以防反应堆的堆芯熔毁。

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