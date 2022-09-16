恒大生产了第一辆电动汽车

中国/恒大

中国负债累累的恒大集团的一家子公司周五宣布，该集团在北方城市天津的一家工厂开始生产其第一辆汽车即电动汽车。此前有消息说，恒大刚被下令开工停建的房地产项目，被指以向中共20大献礼。

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据法新社说，恒大是中国房地产界的重量级企业，正被去年估计为2,600亿欧元的糟糕债务所追杀。该组织正在为其生存而战。当然，除房地产外，恒大还涉足多个行业，而汽车行业将成为该公司的一个展示窗口。

据恒大汽车今天在一份声明中说，该集团高兴地宣布开始批量生产恒驰5车型汽车。第一辆车显示今天下线。该公司说，第一批货物将从10月开始交付。

成立于2019年的恒大子公司恒大新能源集团从一开始就显示出与美国制造商特斯拉竞争的雄心。恒大给自己 "三到五年 "的时间成为世界上电动汽车领域 "最强大 "的集团。

但这家总部在广州（南方）公司在设计和营销其车辆方面已经落后。运营困难因重大的现金流问题而加剧，恒驰5号的发货已被数次推迟。恒大长期以来是中国第一大房地产公司，其财务状况自去年以来也大大恶化了。从那时起，市场一直在关切地注视，因为这样一个大集团的倒闭将对中国经济产生灾难性的后果。

恒大原定于7月公布重组计划，但公告已被推迟到一个未指定的日期。为了摆脱困境，该公司最近几个月一直在试图出售资产并减少在其他公司的持股。

然而，恒大在汽车领域仍有重大野心。据当地媒体报道，恒大老板许家印希望在10年内将其集团转变为电动冠军，并将这一领域作为其核心业务。在中国，电动汽车市场的竞争尤为激烈。有许多本地制造商争相利用这一部门提供的机会，该部门得到了购买补贴的支持。

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