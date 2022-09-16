美媒分析：经济萎缩军队腐败 习近平中国梦恐沦白日梦

中国/中国梦

中共20大召开在即，领导人习近平倡议的中国梦将成为主旋律，不过学者专家分析，因中国的经济衰退又人口萎缩，加上共军腐化士气低迷，中国梦恐沦为白日梦，也不可能重现康乾盛世。

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据中央社今天引述美国之音（VOA）报道称，中国梦是中共领导人习近平亲自推动，为实现中华民族伟大复兴，并订定两阶段时间表，其一为去年宣布的中共建党百年全面建成小康社会，其二则是2049年中共建政百年要达成“在全面建成小康社会基础上全面建设社会主义现代化国家”的目标。但分析指，中国经济萎缩军队腐败，习近平中国梦恐沦白日梦。

美国之音采访纽约城市大学政治学教授夏明分析，中国梦想已经变成白日梦的原因在于，中国经济成长续降，实际经济成长已低于美国，外资与民营企业相继逃离中国，房产崩盘，土地财政萎缩。他说，加上地方银行债务危机，银行大量印钞，造成通货膨胀，高科技公司，包括阿里巴巴、腾讯、华为，都在勒紧裤带过紧日子并裁员，中国劳动力的绝对增长从2012年走下坡，人口红利逐渐消失。

夏明表示，中国人口现在比美国要老，并且中国人口成长率绝对萎缩低于美国，3岁以下的孩子人口数已少于70岁以上，何况还有3亿多农民工无法融入城市，造成他们子女无法接受良好教育，人口素质差。综合以上牵动经济发展的因素而论，他说，中国不可能回到冀望的康乾盛世，连超越美国的可能性都消失。

美国布朗大学高级研究员徐文立更说，凡靠抄袭、靠弯道超车的国家，不可能成为世界第一，中共意图取巧作弊偷技术，但是以这种方式的弯道超车必定摔得粉身碎骨，永远赶不上美国和西方的科技发展和技术创新。

至于习近平念兹在兹，替中国梦打基础的强军梦，中国人权前主席刘青说，中共军队若真正强大有战斗力，以习近平的性格势必冒险发动武力犯台，到现在还不敢即因顾忌美国对台湾的支持，以及没把握共军能否占台。据刘青还表示，中共军队跟俄罗斯军队的腐败程度不相上下，几个军委副主席不是都因腐败垮台？中共军队腐败到当个班长和小兵都要花钱买，这怎么可能有很高的士气和战斗力？

徐文立表示，以中国的国力跟美国拼军事竞赛，会比前苏联输得还惨，因当时前苏联的技术能力与国力胜过当前的中国，如此前苏联都撑不住一夜垮台，中共更是如此。他说，所谓的中国梦并不是中国人的梦，而是中共的梦，是习近平的梦，只是他号召人的噱头，因马克思主义那套已无法鼓动人心，只好利用爱国主义借口中华民族复兴的漂亮名词，不过就是用来统治的方式。

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