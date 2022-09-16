88志愿军遗骸今返中国

中国/志愿军

韩国与中国今天举行新一波朝鲜战争期间战死的前中国志愿军士兵遗骸移交仪式，共有88名志愿军遗骸被接回中国。中国驻韩国大使参加仪式。

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88名朝鲜战争中战死的前中国志愿军遗骸被送回中国。据本台报道，这次遣返中国士兵的遗体并不是第一次。自2014年中国和冷战期间的敌国韩国之间签署这方面的协议以来，已有913具士兵遗骸被送回中国。但这是韩国新任右翼总统尹锡悦2022年5月上台后组织的第一次交接。

装有在朝鲜战争中阵亡的中国士兵遗体的88个骨灰盒被韩国仪仗队抬至一架中国空军飞机前。中国驻首尔大使出席了仁川国际机场举行的仪式，并在每个骨灰盒覆盖中国国旗。

几小时后，在中国东北部城市沈阳，志愿军老兵应邀到场见证，并向他们阵亡的战友致以军礼。

中国在1950-53年的战争中与北朝鲜并肩作战。这次冲突中的伤亡人数有争议。西方估计，中国士兵的死亡人数为40万，而中国的消息来源认为士兵死亡数字约为18万。

自2014年签署协议归返在此期间死亡的中国士兵的遗体以来，现已有913人被送回中国。新的归返行动是韩国新任右翼总统尹锡悦就职以来的第一次，尹锡悦被认为正在寻求维护与北京的友好关系。但他同时加强首尔和华盛顿之间的军事联盟。

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