中国电信摩天大楼被烧 显示消防能力跟不上建筑攀高

长沙中国电信大楼火灾

周五，中国长沙一座218米高的摩天大楼被大火吞噬，火势惊人，但没有造成人员伤亡。有评论指出，这场大火烧出残酷的真相：中国消防能力的提升，跟不上建筑攀高的速度。

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据法新社发回的报道，发生火灾的是长沙中国电信大楼。中央电视台播放的画面显示，地面上42层大楼的一侧被巨大的橙色火焰吞噬。

在社交媒体上发布的视频中，也可以看到着火的大楼里冒出极其浓烈的黑烟，路人纷纷逃离，以免被从天而降的发光碎片击中。

火灾当天，湖南省消防队在微博上解释说： "根据初步调查，火灾 "始于建筑物的一面外墙，大火已经被扑灭，没有发现人员伤亡"，并称是在周五下午3点48分，接到了第一个求助电话。

中国电信也在微博上说："大火在下午4点半左右被扑灭，"（电话）通信没有中断"，并确认目前没有人员伤亡。

据中央电视台报道，号称“三湘第一高“的这座摩天大楼于2000年竣工。法新社认为：该建筑的相对现代性可以部分解释暂时没有人员伤亡的原因，因为大城市的建筑会定期进行消防演习。

另据台湾中央社报道，大陆新浪网“声道财经”周五刊登评论文章认为“长沙大火，烧出另一个真相”，指出，若干网友找到2009年有关长沙中国电信大厦灭火演习的一则报道中称：水龙“高空加压垂直高度可达到280米左右，检测了长沙消防部门扑救高层建筑火灾的能力”。但时隔多年后，按理消防技术、设施应更进步，为什么在这次大火面前，似乎无能为力，以至于大厦被烧成只剩骨架？

文章称：遭现实打脸的原因在于，消防演练都是事先充分准备，不同于实际中的灭火，更重要的是，超高层建筑的消防救援，一直是世界性的难题。

法新社指出，在中国，致命的火灾经常发生，安全法规执行不严和非法建筑，可能使人们难以从燃烧的建筑物中疏散出来。

2021年6月，河南的一所武术学校被烧毁，18人死亡，其中大部分是7至16岁的学生。当时官方媒体报道说，学校建筑没有通过强制性安全检查。该事件在网上引发强烈反响，社交媒体曾呼吁提高消防安全标准。

2017年，北京居住农民工的社区发生了两起火灾，造成20多人死亡。

2010年，上海一栋28层高的住宅楼发生大火，造成58人死亡。

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