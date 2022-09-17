习近平得到普京支持对台立场 普京得到中国大力购买

中国/俄罗斯

据彭博报道说，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平会面后，承认习近平对乌克兰战争感到担忧，但普京有关台湾的评论，对习近平来说可能更重要。

广告 继续浏览后续

据中央社引述彭博，习近平重视普京支持北京对台政策立场。普京15日在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织（Shanghai Cooperation Organisation）高峰会与习近平会面，这是乌克兰战争爆发以来两人首次面对面会谈。普京在会中抨击“美国及其附庸在台湾海峡的挑衅”，同时重申支持北京的“一个中国”原则。北京则感谢莫斯科在台湾问题上的立场，声称“任何国家都无权做台湾问题的裁判官”。

声明并未提到乌克兰。

据该报道，尽管中国在多大程度上支持普京入侵乌克兰是个问题，但北京明白表示同意俄罗斯对北大西洋公约组织（NATO）扩张构成安全威胁的不满。中国曾经指责美国寻求建立印太版本的北约，并认为华盛顿决策者最近的行动是在鼓励台湾分裂主义。

美国众议院议长佩洛西访台后台海紧张情势加剧，北京并警告，美国国会若通过“台湾政策法”，将出现更多动荡。

报道引述北京政策研究机构“全球化智库”（Center for China and Globalization）创始人王辉耀说：“普京并没有在乌克兰问题上寻求中国更多支持，而是承诺在台湾议题上提供（中国）更多支持，这对我来说是新事物，显示普京希望与中国走得更近，而不是相反。”

尽管目前的焦点是中国在乌克兰战争中可能提供俄罗斯什么帮助，但长远来看，北京可能正在计算莫斯科在一旦台海冲突时能提供什么支持。若战争爆发，俄罗斯可能对中国确保粮食和燃料供应无虞非常重要，这些供应有可能因为制裁和美国及其盟国采取任何军事行动而告中断。

卡内基国际和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高级研究员加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，乌克兰战争让北京有更多筹码继续从俄罗斯购买石油和天然气，长期而言，这有可能转化为莫斯科对北京更大的军事支持。加布耶夫说：“实质帮助将会是在强化中国军队方面，如核威慑、武器设计和新系统移转。这是对中国对台政策的实质支持。”

北京清华大学战略与安全研究中心上个月发表一篇上海复旦大学俄罗斯研究学者赵华胜的文章，内容写道若台湾发生战争，中国面对来自海上的挑战，背后将需要一个稳定的战略支持者。他写道，若西方实施禁运，俄罗斯透过管线向中国出口石油和天然气，便可绕过制裁。他说，海运将变得不可靠，“在发生重大国际危机的情况下，俄罗斯将是中国能想到最重要的外部原油来源，倘若不是唯一一个”。

习近平与蒲亭这次会晤的官方宣传资料几乎都未提到关于可能的能源合作具体细节，包括天然气管线方面的合作。新华社仅报导，中国、俄罗斯和蒙古分别表示，将积极推进中俄在蒙古的天然气管线建设。但有可能双方是在闭门情况下进行相关讨论。

加布耶夫注意到俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）出席了这次活动。加布耶夫说：“他是与中国能源关系的负责人。”俄罗斯有“巨大的诱因”与中国在能源方面密切合作，因为俄国为了乌克兰战争在欧洲面临惩罚性措施。

国际能源总署（International Energy Agency，IEA）表示，中国今年夏季超过欧盟，成为俄罗斯原油最大单一买家。欧盟将于12月5日之后对俄罗斯石油贸易实施航运和保险制裁，这一步伐可能继续加快。据加布耶夫说：“俄罗斯会去哪里？中国是主要目的地。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅