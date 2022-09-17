习近平返抵中国 未见莫迪

中国/上合组织/习近平

普京与习近平2022年9月15日在乌兹别克斯坦上合组织峰会上。

中国国务委员兼外长王毅16日说，中国国家主席习近平在出席上海合作组织峰会期间曾与俄罗斯、伊朗等10国领导人双边会见。中央社今天说，经对照，这10人并未包括外界先前预期的印度总理莫迪。消息没有提及习近平是否直接回北京，或是在中国其他地区停留。

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据中央社今天引述新华社消息说，习近平一行人已于今天凌晨0时过后返回中国，王毅则在昨晚习近平中亚行程结束后，作上述表示。据王毅表示，习近平在出席上海合作组织峰会期间，曾先后与俄罗斯、吉尔吉斯、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、伊朗、白俄罗斯、巴基斯坦、蒙古国、土耳其、阿塞拜疆等10国领导人双边会见。

印度领导人未在与习近平会见之列。中央社说，而原本外界预期，习近平也应与莫迪（Narendra Modi）会面，商讨诸如中印边界纠纷等议题。但从王毅的介绍中，并未提到习近平曾与莫迪举行双边会见。

昨天，印度总理莫迪与普京会面，据报道，莫迪面对面批评普京发动战争，并要求普京从速结束战争。

中央社说，习近平这次出席上海合作组织峰会及访问哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，是他在新冠病毒疫情爆发2年8个月后首次出访。其中，他与俄罗斯总统普京的会晤最受全球关注。

据王毅在提到习近平与普京会晤时说，两人积极评价今年以来两国保持的“卓有成效的战略沟通”，表示将继续“在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持”，加强“在多边框架内的协调配合”，推动各方“增进团结互信”，维护广大开发中国家和新兴市场国家共同利益。

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