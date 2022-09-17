抖音母公司字节跳动租下硅谷两栋办公大楼意欲在美国强力扩张

TikTok

抖音（TikTok）由于严重毒化美国社会尤其危害青少年的身心健康，正遭到美国民众的抵制和起诉。此时抖音的中国母公司字节跳动（ByteDance）却在美国强力扩张，该公司近日达成租下硅谷的核心城市圣何塞市两栋办公大楼的协议。

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将两栋大楼转租给字节挑动的是著名的威瑞森（Verizon）电讯公司。威瑞森在2019年租下这两栋全新的办公大楼，并打算将其子公司、著名的互联网门户网站雅虎（Yahoo）放在这两栋大楼里。

这两栋办公大楼是当地最新增加的建筑之一，已跻身于硅谷最成功的科技园区。熟悉交易进展的商业地产消息人士透露，两栋大楼的面积约65万8千平方英尺，如果这场交易完成，该转租协议将成为硅谷2022年最大的办公室租赁交易之一。

据一名熟悉交易情况的消息人士称，字节跳动公司对搬入新办公室急不可待。

抖音在美国有超过8000万活跃用户，丕优研究中心(Pew Research Center)公布最新统计显示，13岁至17岁美国青少年当中，高达67%使用抖音应用程序。《福布斯》的调查也显示，近年来美国人在抖音上花费的时间比其他平台多，抖音甚至被称为美国文化的一大推动力，成为对美国人影响最大的中国媒体。

抖音至少有300名员工曾在中国的中央电视台、新华社、环球时报、中国国际广播电台等官媒和中共网信办工作。

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