朔尔茨：我们要将暴力从国际关系中驱逐出去

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德国总理朔尔茨本周接受德国广播电台采访，谈到了乌克兰战争和台海局势等问题。他说，要将暴力从国际关系中驱逐出去。德国《焦点》周刊发表专家分析说，为了保护本国工业，中国近期和中期内都不会攻打台湾。

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社民党籍朔尔茨总理还表示，德国的目标是不使乌克兰战争升级到北约和俄罗斯开战。就乌克兰总统泽连斯基提出的夺回克里米亚的目标，朔尔茨表示：德国不会确定乌克兰的战争目标，但会继续为乌克兰提供援助。

在问到他对台海紧张局势的态度时，朔尔茨说：“重要的是，我们要把暴力从国际关系中驱逐出去。这就是我们必须实现的政策。因此，它也是指导我们与其他国家会谈的一个原则，在涉及到中国的发展时也是如此。”

朔尔茨认为，世界不会从美国和苏联冷战大冲突后漂移到美国和中国大冲突的时代，而是会有许多强大的国家，在亚洲也是如此，如韩国、日本、越南、印度等。世界将变得多极化。

台海局势也是德国媒体关注的话题。中国专家Alexander Görlach在德国《焦点周刊》上分析说，中国掌权者习近平预告的对台湾的攻击战，近期和中期内都不会发生，因为中国也要顾及自己的利益。中国的电动汽车，电子产品等都需要芯片。但鉴于台海局势，美国和欧盟都打算减少对中国在生产上的依赖，美国和德国等国家都计划投资本国芯片生产。中国必须考虑到，未来来自其他国家的订单会下降。中国因此也打算和世界脱钩。尽管如此，中国工业还是需要台湾的芯片。在不能保证进攻台湾是否会摧毁台湾芯片生产链的情况下，为了保护本国工业，中国近期和中期内都不会攻打台湾。

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