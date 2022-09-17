王岐山将代表习近平赴伦敦参加伊丽莎白二世葬礼

中国/英女王葬礼

中国一官方代表团日前在伦敦瞻仰英国已故女王伊丽莎白二世灵柩受阻风波之后，中国外交部17日宣布，应英方邀请，中国国家副主席王岐山将作为习近平特使前往伦敦，出席19日为伊丽莎白二世女王举行的葬礼。

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中国外交部发言人毛宁17日在一份公报中宣布了这则消息。而在此之前，毛宁16日在北京的外交部例行记者会上显然尚不知道这项决定。

英国女王灵柩自14日起在伦敦西敏宫停放。连日来，西敏宫前排队等待向伊丽莎白二世最后告别的人群络绎不绝，排队时间有时长达24小时。 新西兰总理周五也身着黑衣，前往吊唁。但当日，一个中国官方代表团显然被阻止进入其中。

法新社引述英国议会途径消息报道称，根据英国下院议长林赛⋅霍伊尔（Lindsai Hoyle)的要求，一个中国官方代表团被阻止进入西敏厅吊唁。根据这则报道，英国下院议长这项决定与此前中国宣布制裁多名敢于批评中国人权状况的议员有关。英国BBC广播公司向下院议长办公室查询，得到的回复是：不对保安问题发表评论。

中国外交部发言人毛宁16日在例行记者会上被问及此事，她表示并不知情，但认为英方“理应秉持外交礼节和待客之道”。至于是否有中国领导人出席19日的国葬活动，毛宁当时表示尚在考虑之中，无法通报。17日她通过公报，宣布王岐山将代表国家主席习近平出席19日为女王组织的国葬。

2021年3月，中国因新疆维吾尔人遭遇的迫害以及香港人权状况迅速恶化而在国际舞台饱受谴责。北京当局于是宣布对9名英国人及4个英国实体实施制裁，其中包括5名英国议员。

伊丽莎白二世的葬礼将在西敏寺举行。这是近六十年来英国首次为其领导人举行国葬。这也将是英国一项重大外交活动, 预计美国总统拜登、欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙、日本德仁天皇等都将出席活动。

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