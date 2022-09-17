20大前 敢言清华法学者劳东燕微博遭清空

中国/20大/维稳

中共20大将于下月举行，中共中央网信办此前公布启动打击网络谣言和虚假讯息行动。曾批评疫情管控侵犯公民权利的清华大学法学者劳东燕，其微博昨天被发现遭清空。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，劳东燕是中国清华大学法学院教授，曾获得第2届首都十大杰出青年法学家，以及2015年度中国人文社科最具影响力的青年学者。

劳东燕一向关注时事，经常针对具争议性事件在其微博撰文。此前苏州发生穿和服拍照的少女遭警带走，并指她寻衅滋事，劳东燕在微博发文批评，指寻衅滋事即便是个大口袋，身为执法人员，无权以法律的名义进行禁止与处罚，并指“法律乃是公器，容不得夹带个人的情感偏好，选择性地加以运用。”

今年5月，劳东燕在微博发文，质疑高科技防疫举措会令公民个人讯息被公权力或不法份子滥用，贴文其后被删除。

今年1月劳东燕在其微信发布题为“直面真实的世界”的文章，指“在一个到处充斥正能量话语的社会，不安感却像潮水一样，迅速地在全社会蔓延…而人们对于权力的渐趋集中，对于以安全为名的各式管控，对于以大数据追踪为基础的技术统治，日益表现出无所谓甚至是欢迎的态度。”但该文章在刊出2小时后被全网删除。

据中央社说，中共20大即将在10月16日召开，中共中央网信办公布，9月2日起启动为期3个月的“清朗．打击网络谣言和虚假信息”专项行动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅