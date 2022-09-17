CIA副局长：习近平要军队2027前具武统台湾能力

中国/台湾

根据美国中央情报局副局长柯恩本周说法，中国国家主席习近平已下令共军在2027年前具备武统台湾的能力。柯恩的评估与美国印太司令部司令阿基里诺（John Aquilino）和前任司令戴维森（Philip Davidson）去年的评估一致。参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）去年也曾与国会讨论过这些评估。但美国情报圈目前不认为北京当局已就是否进行武统做出决定。

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据中央社引述消息报道说，根据美国中央情报局（CIA）副局长柯恩（David Cohen）本周说法，中国国家主席习近平已下令军方在2027年前具备武统台湾的能力。

根据“美国军事新闻”（American Military News）消息，美国有线电视新闻网（CNN）记者李利斯（Katie Bo Lillis）在推特写道，美国中央情报局（CIA）副局长柯恩表示，习近平已告诉中国人民解放军，他希望在2027年前具备以武力控制台湾的能力，但美国情报圈目前不认为北京当局已就是否进行武统做出决定。

根据李利斯说法，柯恩称：“习近平还没决定那么做，但习近平已要求军方做好准备，让他能够想做就能做到。美国情报圈整体评估仍认为，习近平偏好透过非军事手段控制台湾。”

柯恩的评估与美国印太司令部司令阿基里诺（John Aquilino）和前任司令戴维森（Philip Davidson）去年的评估一致。参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）去年也曾与国会讨论过这些评估。密利去年说：“他们的评估是根据习近平的一次谈话内容，这次谈话要求人民解放军加速其现代化计划，以发展攻占台湾的实力，并将完成时间从2035年提前到2027年。”但密利表示，他仅相信习近平想要具备犯台的能力，但尚未决定是否动用那个能力。

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