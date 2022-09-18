中国一辆严格清零运送民众去隔离的专车发生事故 至少27人死 网控急删消息

中国/新冠病毒/清零

路透社今天引述中国当地媒体周日报道，在中国西南部的贵州省发生了一起造成 27 人死亡、另外 20 人受伤的公共汽车事故。因受害者乘坐的是地方政府严格执行清零运输民众隔离的运输巴士，这起交通事故引发民众关注与不满。

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据路透社引述中国警方称，这起事故发生在周日凌晨的三都县，该县位于省会贵阳东南约 170 公里处。据中国警方周日告诉路透社，这辆公共汽车上载有 47 人，有 20 名车祸伤者在医院接受治疗。

周日下午，中国社交媒体上一直流传着未经证实的关于这辆公共汽车的报道和照片，再次引发了对中国严格的清零政策和当局对车祸最初缺乏透明度的愤怒。根据社交媒体应用微信上发布的一条流行评论指，“我们所有人都有可能在这辆公共汽车上！”

还有人责问，“这一切什么时候才能停止？”

周日下午，该客车事故迅速成为中国类似推特的微博上的热门话题，但之后不久，它就从前 50 个热门话题中消失了。一些被广泛分享和愤怒的博客在发布后不久的帖子也从微信中被删除了，尽管最初的一些报道和评论仍然存在，但许多激烈批评的博客被删除了。

据媒体财新周日援引三都县应急管理局的消息称，由于新冠病毒疫情原因，车祸客车运人到隔离地。不久之后，国有贵州日报旗下的天眼新闻报道也称，这辆公车是专门为运送人员往返于新冠病毒隔离区而征用的车辆。

但当地官员说，“我们尚未证实这一点，请关注官网，如有更新，我们会及时公布。”

至此，尚没有这辆客车事故以及伤亡情况细节消息报告。

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