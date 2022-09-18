向20大献礼 中国各地烂尾工程纷纷起死回生 多传竣工捷报

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中国“烂尾楼”引发购房者发起停付贷款，地方政府力拼让建商复工，避免酿成金融危机。今年7月底中央政治局会议首次提出“保交楼、稳民生。河南郑州6日印发“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工保交楼专项行动实施方案”，明确要求10月6日前，全市所有停工问题项目实质性复工。

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据中央社今天报道称，中国河南当局表示，今年以来，推动694个停工烂尾项目复工建设，已实现50个停工烂尾项目竣工交付。

根据河南省新闻媒体大河网，河南省政府新闻办公室17日举行记者会，重点介绍河南省落实国务院稳经济接续政策措施有关情况。河南省住房城乡建设厅党组副书记、副厅长王艺在会中表示，目前在解决烂尾楼问题方面，建立“一楼一策一专班一银行”机制，分类施策化解。

他说，今年以来，推动694个停工烂尾项目复工建设，实现50个停工烂尾项目竣工交付，200个项目配套设施得以完善，44.7万套房屋办理了不动产首次登记。此外，他表示，河南推动省级和郑州市分别设立人民币100亿元额度的房地产纾困基金，大力争取国家政策性银行专项借款，“支持已售逾期难交付住宅项目建设交付”，第一批专项借款50亿元已下达郑州。

据该报道，河南郑州6日印发“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工保交楼专项行动实施方案”，明确要求10月6日前，全市所有停工问题项目实质性复工。当地政府祭出5项“保交楼”专项行动，涉及银行、公安、法院、企业与县市区工作。

自7月底中央政治局会议首次提出“保交楼、稳民生”以来，全国多地陆续推出相关政策。郑州是首个提出明确复工路径的地方政府，其他城市陆续跟进。据中国新闻周刊不完全统计，全国已有30多个城市、涉及10多个省分推出相关措施。

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