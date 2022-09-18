瑞银去中国进一步与时俱进并客随主便 也招聘专门人员审查不适内容

中国/瑞银

不少媒体关注瑞银集团正在招聘内容审查员，以检查该集团分析师用中文发表的研究报告是否存在任何敏感问题与说法。英国金融时报最先披露此消息，路透社以及彭博新闻社也跟进披露。

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据英国《金融时报》报道，瑞银集团的招聘广告称，审查人员将检查报告的 "语言、语气和内容 "是否 "适当，并遵守监管和内部准则"。该报还援引一位接近招聘过程的人士的话说，到目前为止，瑞银已经在香港招聘一名审查员，并正在新加坡招聘更多的审查员。

这家瑞士银行在2019年让其最高经济学家”被休假“三个月，因为他在一段音频评论中关于非洲猪瘟对中国消费价格影响的言论被认为是对中国人的冒犯。

但一位接近瑞银的人士告诉英国《金融时报》，瑞银并没有对该专家的研究进行审查。

英国《金融时报》称，瑞银拒绝发表评论。

据路透社相关报道称，瑞士银行瑞银正在招聘一个 "内容审查员 "团队，以确保其分析师发表的中国研究报告不存在任何 "敏感性"。

据该报报道，该银行7月份为其全球财富管理部门发布的一则招聘广告称，审查人员必须确保报告的语言、语气和内容是适当的，并遵守监管和内部准则。

瑞银也没有立即回复路透社的评论询问。

此举发生在瑞银全球首席经济学家保罗-多诺万被停职三年之后，因为他对非洲猪瘟的评论引发了一场与客户的争论，中国客户认为该言论是一种种族主义的污蔑。

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